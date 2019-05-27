Куда переедет Администрация президента: у Зеленского раскрыли карты (фото)

Коллаж РБК-Украина

Зеленский озвучил желание переместить Администрацию президента в другое здание

Еще до своей победы на выборах Владимир Зеленский озвучил желание переместить Администрацию президента в другое здание. На днях стало известно, куда именно хочет перенести резеденцию президент. Об этом сообщает Liga.net.

"Очень хочу. Я сказал своим ребятам - ищите какой-то open-space, какой-то юнит интересный", - заявил он в одном из интервью накануне второго тура.

В пресс-службе президента заявили, что идея переезда все еще жива и на данный момент идет работа в этом направлении. У Зеленского говорят, что все президенты в начале своей каденции хотели съехать с Банковой, но в силу разных причин отказывались от данной идеи. В том числе из-за вопросов, связанных с безопасностью, необходимостью сохранять документы в архивах в надлежащих условиях и так далее.

Также отмечается, что Администрация Владимира Зеленского серьезно намерена переехать. и это может произойти до конца 2019 года. Также стало известно куда именно.

Есть несколько вариантов - и в центре города, и на его окраине. Однако сам Зеленский накануне второго тура выборов заявлял, что рассматривается вариант переезда за Киев.

"Я перенесу туда резиденцию, где нет пробок. Просто перенесу из Киева", - говорил президент, объясняя тем, что его кортеж может создавать неудобства жителям Киева.

Один собеседник в Парковом подтвердил, что команда Зеленского общается с их юристами по этому поводу. Осведомленный источник отметил, что на данный момент никаких договоренностей нет. "Вопроса цифр сейчас нет, поскольку нет концепции. Они сами не знают, что хотят", - добавил собеседник.

Фото: официальный сайт Паркового

Напомним, что Верка Сердючка прокомментировала президентство Зеленского.

Ранее сообщалось, что Зеленский настаивает на выборах по открытым спискам.

21 мая после инаугурации Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады восьмого созыва и объявил досрочные парламентские выборы.