Куди переїде Адміністрація президента: у Зеленського розкрили карти (фото)

Колаж РБК-Україна

Зеленський озвучив бажання перемістити Адміністрацію президента в іншу будівлю

Ще до своєї перемоги на виборах Володимир Зеленський озвучив бажання перемістити Адміністрацію президента в іншу будівлю. Днями стало відомо, куди саме хоче перенести резеденцію президент. Про це повідомляє Liga.net.

"Дуже хочу. Я сказав своїм хлопцям - шукайте якийсь open-space, якийсь юніт цікавий", - заявив він в одному з інтерв'ю напередодні другого туру.

У прес-службі президента заявили, що ідея переїзду все ще жива і на даний момент йде робота в цьому напрямку. У Зеленського кажуть, що всі президенти на початку своєї каденції хотіли з'їхати з Банкової, але в силу різних причин відмовлялися від цієї ідеї. В тому числі з питань, пов'язаних з безпекою, необхідністю зберігати документи в архівах в належних умовах і так далі.

Також зазначається, що Адміністрація Володимира Зеленського серйозно має намір переїхати. і це може відбутися до кінця 2019 року. Також стало відомо, куди саме.

Є кілька варіантів - і в центрі міста, і на його околиці. Однак сам Зеленський напередодні другого туру виборів заявляв, що розглядається варіант переїзду за Київ.

"Я перенесу туди резиденцію, де немає пробок. Просто перенесу з Києва", - говорив президент, пояснюючи тим, що його кортеж може створювати незручності мешканцям Києва.

Один співрозмовник у Парковому підтвердив, що команда Зеленського спілкується з їх юристами з цього приводу. Обізнане джерело зазначило, що на даний момент ніяких домовленостей немає. "Питання цифр зараз немає, оскільки немає концепції. Вони самі не знають, що хочуть", - додав співрозмовник.

Фото: офіційний сайт Паркового

Нагадаємо, що Вєрка Сердючка прокоментувала президентство Зеленського.

Раніше повідомлялося, що Зеленський наполягає на виборах за відкритими списками.

21 травня після інавгурації Зеленський підписав указ про дострокове припинення повноважень Верховної ради восьмого скликання і оголосив дострокові парламентські вибори.