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Всего 1 грамм этой специи за 10 гривен снижает сахар в крови: о чем идет речь

Фото: Эта специя поможет снизить сахар в крови (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Диабет характеризуется резистентностью к инсулину, что приводит к повышению уровня сахара в крови. Ученые выяснили, что дешевая специя повышает чувствительность к инсулину и может даже улучшить состояние.

Речь идет о корице, сообщает Express.

Диабет 2 типа — это хроническое заболевание, при котором поджелудочная железа не вырабатывает достаточного количества инсулина или инсулин, который она вырабатывает, не усваивается клетками.

Последнее известно как резистентность к инсулину. Эта дисфункция приводит к высокому уровню сахара в крови, потому что основная роль инсулина заключается в регулировании уровня сахара в крови.

Корица поможет снизить сахар в крови (фото: Getty Images)

Почему корица понижает сахар

Во многих исследованиях было выявлено, что корица способствует достижению желаемых результатов.

Корица — это сладкая, но острая пряность, которую получают из внутренней коры ветвей диких коричных деревьев, растущих в тропических районах Юго-Восточной Азии, Южной Америки и Карибского бассейна.

Исследования показали, что корица может помочь улучшить уровень глюкозы в крови и повысить чувствительность к инсулину.

В научном исследовании за 2000 год было сказано, что употребление "всего 1 г корицы в день может повысить чувствительность к инсулину и помочь справиться или обратить вспять диабет 2 типа".

Орган здравоохранения также цитирует клиническое исследование, опубликованное в журнале Diabetes Care в 2003 году, в котором предполагается, что корица кассии (кора корицы) улучшает уровень глюкозы и холестерина в крови у людей с диабетом 2 типа и может снизить факторы риска, связанные с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Было показано, что ежедневное потребление всего одного, трех или шести граммов снижает уровень глюкозы в сыворотке, триглицеридов, ЛПНП или плохого холестерина и общего холестерина через 40 дней среди 60 диабетиков среднего возраста.

Добавим, что 20-граммовый пакетик корицы сегодня можно купить в магазине за 10 гривен. А если поискать - то даже дешевле.

Как мы писали ранее, ученые назвали специю, которая увеличивает риск преждевременной смерти.

Кстати, положите зубчик чеснока под подушку и вы удивитесь эффекту.

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