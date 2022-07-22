Всего 1 грамм этой специи за 10 гривен снижает сахар в крови: о чем идет речь

Диабет 2 типа — это хроническое заболевание, при котором поджелудочная железа не вырабатывает достаточного количества инсулина или инсулин, который она вырабатывает, не усваивается клетками.

Последнее известно как резистентность к инсулину. Эта дисфункция приводит к высокому уровню сахара в крови, потому что основная роль инсулина заключается в регулировании уровня сахара в крови.

Корица поможет снизить сахар в крови (фото: Getty Images)

Почему корица понижает сахар

Во многих исследованиях было выявлено, что корица способствует достижению желаемых результатов.

Корица — это сладкая, но острая пряность, которую получают из внутренней коры ветвей диких коричных деревьев, растущих в тропических районах Юго-Восточной Азии, Южной Америки и Карибского бассейна.

Исследования показали, что корица может помочь улучшить уровень глюкозы в крови и повысить чувствительность к инсулину.

В научном исследовании за 2000 год было сказано, что употребление "всего 1 г корицы в день может повысить чувствительность к инсулину и помочь справиться или обратить вспять диабет 2 типа".

Орган здравоохранения также цитирует клиническое исследование, опубликованное в журнале Diabetes Care в 2003 году, в котором предполагается, что корица кассии (кора корицы) улучшает уровень глюкозы и холестерина в крови у людей с диабетом 2 типа и может снизить факторы риска, связанные с диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Было показано, что ежедневное потребление всего одного, трех или шести граммов снижает уровень глюкозы в сыворотке, триглицеридов, ЛПНП или плохого холестерина и общего холестерина через 40 дней среди 60 диабетиков среднего возраста.

Добавим, что 20-граммовый пакетик корицы сегодня можно купить в магазине за 10 гривен. А если поискать - то даже дешевле.