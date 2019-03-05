Во Львове дети массово уходят из лицея из-за одного ученика: что произошло

Агрессивное поведение одноклассника пугает детей

Во Львове школьники массово уходят из лицея имени Василия Стуса из-за агрессивного ученика. Родители учеников 6-Б класса уже перевели детей на дистанционное обучение и 4 марта на обучение в школу пришли только двое учащихся из целого класса. Об этом информирует Zaxid.net.

Конфликт между родителями 12-летнего ученика Ильи Балабая и родителями остальных учеников продолжается уже второй год. Родственники мальчика заявляют, что их ребенка травят, однако учителя и родители остальных детей не согласны и утверждают, что агрессивную атмосферу в классе создает именно Илья.

По этой причине уже 1 марта родители учеников написали заявление о переводе детей на дистанционную форму обучения. На обучение в понедельник пришло 2 ученика из 31.

Директор школы хочет уладить конфликтную ситуацию и отмечает: "Раньше родители Ильи отказывались приходить на совещания, но попробуем снова пригласить их. Хотим также привлечь независимого психолога, чтобы мог как-то помочь уменьшить этот конфликт или прекратить его".

Напомним, что в Хмельницком суд принял первое в области решения о привлечении к ответственности за совершение буллинга. Агрессивного подростка признали виновным в совершении административного правонарушения.

К слову, в Харькове родители из родительского комитета уже почти полгода травят 7-летнего первоклассника Давида, его маму и бабушку.

Мы писали, что в Винницкой области учительница впала в кому и впоследствии умерла после конфликта с отцом ученицы.