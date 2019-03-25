Любители сорить деньгами: главные транжиры по знаку Зодиака

Гороскоп денег (коллаж РБК-Украина)

Знаки Зодиака, которые не умеют обращаться с деньгами

Гороскоп денег точно даст ответы на вопрос, какие знаки Зодиака являются самыми расточительными. То есть, кто из нас сорит деньгами направо и налево, приобретая себе все подряд. Итак, кто же самый больший транжира? Ответы на этот вопрос знают астрологи.

Лев

Львы являются любителями хороших брендовых вещей, люксовых отелей и вообще богатого образа жизни. Поэтому тратить деньги для Львов даже не глупость, а необходимость. Представителей этого знака вы вряд ли увидите в дешевом ресторане или обвешанным дешевой бижутерией - желание ослеплять у Львов в крови и им для этого не жалко никаких денег.

Скорпион

Скорпионы могут потратить космическую сумму, если это поможет им предстать перед окружающими в самом выгодном свете. Представителям этого знака часто гораздо более важно казаться обеспеченными, чем быть такими на самом деле. Поэтому Скорпионы легко оплатят внешние атрибуты достатка. Хвастуны, одним словом.

Весы

Весы очень интересны в денежном плане. Например, свои деньги они стараются беречь, а вот подаренные или взятые в долг - тратят под ноль: на друзей, сотрудников и даже незнакомцев.

Рыбы

Рыбы тратят огромные суммы. Но тратят не на себя, а на других. Они любят помогать и приносить людям радость. Сбережения у них, конечно, не задерживаются. Одним словом, обладатели этого знака такие себе "благородные" транжиры.

Какие знаки Зодиака являются самыми расточительными

Напомним, что ранее астрологи рассказали о знаках Зодиака, жизнь которых сильно изменится в 2019 году. При чем, некоторые изменения будут в лучшую сторону, некоторые - в худшую. В частности, в этом году для Тельцов, Львов, Дев, Козерогов, а также Рыб жизнь приготовила разные сюрпризы.

Также недавно появился интересный гороскоп на следующий месяц. Он обещает положительные изменения в жизни некоторых знаков Зодиака. Кому именно этот месяц зарождения и обновления природы гарантирует что-то новое, неизведанное, приятное и успешное - читайте в нашем гороскопе удачи на апрель.