"Люди не хочуть бачити війну": фотографи Ліберови висловилися про українців

Відомі фотографи Костянтин та Владислава Ліберови розповіли, що нині можна помітити так зване падіння інтересу українців до війни. Люди ніби не хочуть бачити те, що коїться на фронті.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler), про це Ліберови розповіли в інтерв'ю журналістці та блогерці Раміні Есхакзай, відео з яким вона вже розмістила на своєму YouTube-каналі.

Чим займаються Ліберови

Фотографи бувають на фронті, вони бачили штурми, потрапляли під обстріли. Ліберови знають, як росіяни знищують українська міста, як вони руйнують будинки та цілі вулиці. Усе це фотографи намагаються показати людям, для цього вони роблять світлини, деякі кадри бувають дуже важкими.

Ліберови показали, як окупанти знищили міста України на Донбасі (фото:instagram.com/libkos)

Чому люди втрачають інтерес до війни - думка Влади Ліберової

Фотограф зазначила, що іноді вона помічає падіння цікавості людей. Ліберови публікують чимало фото в Instagram, тому вони спостерігають за статистикою й бачать, як аудиторія реагує на кадри війни.

"Я не кажу, що він пропав. Він усе ще є, звісно. Ми усе ще швидко закриваємо збори. Але загалом ця цікавість падає", - визнала Влада Ліберова.

Ліберови фотографують військових, аби світ знав, як виглядають захисники України (фото:instagram.com/libkos)

Вона пояснила, що люди ніби втомилися від контенту про війну. Сумні фото, кадри з військовими, жахиливі наслідки "прильотів" або історії про те, у яких умовах перебувають захисники України на позиціях - усе це вже не так цікавить українців.

"Контент не став гіршим, але він приївся людям. Люди вже не хочуть бачити війну. Їм вже не дуже цікаво", - визнала фотограф.

Деякі фото стають некрологами - що про це думає Костя Ліберов

Фотограф визнає, що його вже важко "пробити на сльозу". Але кожного разу, коли він робить світлини військових, він дуже боїться того, аби потім не побачити ці кадри разом з новиною про смерть бійця. Але іноді таке буває, це дуже засмучує Ліберова.

Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло, який загинув на фронті (фото:instagram.com/libkos)

Так, колись фотограф робив кадри з військовим Дмитром "Да Вінчі" Коцюбайлом. А за декілька днів уся Україна дізналася, що герой загинув.