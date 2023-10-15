"Люди не хотят видеть войну": фотографы Либеровы высказались об украинцах

Известные фотографы Константин и Владислава Либеровы рассказали, что сейчас можно заметить падение интереса украинцев к войне. Люди будто бы не хотят видеть то, что происходит на фронте.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом Либеровы рассказали в интервью журналистке и блогерше Рамине Эсхакзай, видео с которым она уже разместила на своем YouTube-канале.

Чем занимаются Либеровы

Фотографы бывают на фронте, они видели штурмы, попадали под обстрелы. Либеровы знают, как россияне уничтожают украинские города, как они разрушают дома и целые улицы. Все это фотографы пытаются показать людям, для этого они делают фотографии, некоторые кадры бывают очень тяжелыми.

Либеровы показали, как оккупанты уничтожили города Украины на Донбассе (фото:instagram.com/libkos)

Почему люди теряют интерес к войне - мнение Влады Либеровой

Фотограф отметила, что иногда она замечает падение интереса людей. Либеровы публикуют немало фото в Instagram, поэтому они наблюдают за статистикой и видят, как аудитория реагирует на кадры войны.

"Я не говорю, что оно пропало. Оно все еще есть, конечно. Мы все еще быстро закрываем сборов. Но в целом это любопытство падает", - признала Влада Либерова.

Либеровы фотографируют военных, чтобы мир знал, как выглядят защитники Украины (фото:instagram.com/libkos)

Она объяснила, что люди устали от контента о войне. Печальные фото, кадры с военными, ужасающие последствия "прилетов" или истории о том, в каких условиях находятся защитники Украины на позициях – все это уже не так интересует украинцев.

"Контент не стал хуже, но он приелся людям. Люди уже не хотят видеть войну. Им уже не очень интересно", - признала фотограф.

Некоторые фото становятся некрологами – что об этом думает Костя Либеров

Фотограф признает, что его уже тяжело "пробить на слезу". Но всякий раз, когда он делает фотографии военных, он очень боится того, чтобы потом не увидеть эти кадры вместе с новостью о смерти бойца. Но иногда такое бывает, это очень удручает Либерова.

Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло, погибший на фронте (фото:instagram.com/libkos)

Так, когда-то фотограф делал кадры с военным Дмитрием "Да Винчи" Коцюбайло. А через несколько дней вся Украина узнала, что герой погиб.