Мало поводов для радости: прогноз погоды на весну

Прогноз погоды на три месяца весны 2019 года составил народный синоптик Леонид Горбань
Недавно народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что февраль в Украине будет морозным. Особенно сильные холода будут в середине месяца.
А какой будет погода весной 2019 года? Специально для Styler народный синоптик дал прогноз погоды на три весенних месяца.
По его словам, во второй половине февраля в Украине будет небольшая плюсовая температура.
"Начиная с 24 февраля, в Украине начнется довольно короткая оттепель. Температура воздуха будет достигать 2-4 градуса тепла. Но вот в последние дни февраля будут морозы. Такая холодная февральская погода позже перейдет и в первые числа марта", - комментирует он.
С 1 по 12 марта в Украине будут продолжаться морозы, говорит Горбань.
"Примерно с 3 по 7 марта температура будет достигать минус 13-14 градусов по северным областям. По Киеву будет минус 10-12. По югу Украины идут отдельные расчеты, и там будет теплее", - говорит он.
Плюсовая температура, по его словам, будет в Украине с 18 марта.
"Тогда уже будет 2-4 градуса тепла. А с 20 по 23 марта – ночные морозы, минус 3-4 градуса. Мало поводов для радости! Потому как значительного тепла до конца марта не просчитывается. В марте осадки будут 5, 8 и 9 числа. Это в основном снег. После 15 марта будет в основном снег с дождем, а после 20-го марта будут идти только дожди", - добавляет народный синоптик.
Леонид Горбань прогнозирует: в целом март будет холодным.
"Тепла в марте ждать неоткуда. Получается, что зима затянется. Но оно и понятно. Ведь есть пословица: "если в январе – март, то в марте – январь". А у нас в январе сейчас нетипично тепло. Следовательно, в марте будет холодно", - говорит он.
Первая семидневка апреля будет довольно холодной, но после этого наступит резкое потепление, говорит Горбань.
"Будет резкий взлет температуры в сторону потепления. Примерно с 6 апреля температура воздуха будет достигать 20-24 градуса тепла. Потом – немного опустится к +12-14. Начиная с 16-17 апреля, дневная температура будет держаться на уровне 21-24 градусов тепла".
Последняя неделя апреля будет очень теплой, прогнозирует Леонид Горбань.
"Апрель будет очень жарким. Дождей будет очень мало. За месяц выпадет всего 25 миллиметров осадков. Это для апреля очень мало", - констатирует он.
По словам народного синоптика, жаркая погода также сохранится в мае и июне 2019 года. Это может плохо сказаться на урожае.
Такой неутешительный прогноз Горбань дает практически для всех областей Украины.
"Такими же жаркими, как апрель, будут май и июнь. Получается, что хороший урожай в Украине в этом году вряд ли будет. Это, конечно, негативно скажется на экономике. Урожай будет довольно плохим. Значительных доходов в сельском хозяйстве в этом году ожидать не стоит", - прогнозирует он.
Напомним, ранее синоптик рассказала, когда в Украину придет похолодание.
Кроме того, украинцев предупредили о резком изменении погоды и похолодании в феврале 2019 года.