Модна революція 2025: що приходить на зміну оверсайзу і які речі спотворюють фігуру

Оверсайз не зникає, але змінює форму. Якщо раніше модниці буквально "потопали" у великих худі, куртках чи піджаках, то тепер все йде до чіткішого та структурованішого крою.

Про те, як трансформуються тренди у силуетах та кольорах - розповідає стиліст Галина Денисюк у коментарі для РБК-Україна (проєкт Styler).

"Оверсайз нікуди не зникає, але він трансформується. Якщо раніше це були речі, які виглядали ніби "на кілька розмірів більші", то зараз усе йде до більш структурованого об’єму. Тобто силует все ще вільний, але він має форму, лінії, певну чіткість. Наприклад, піджаки залишаються великими, але тепер вони з чітко окресленими плечима, що додає елегантності", - говорить вона.

Оверсайз у тренді чи ні (фото: instagram.com/immegii)

Поступово повертаються і приталені речі. Особливо це помітно у сукнях та жакетах, де з'являється акцент на талії - або через крій, або через ремені.

Можна поєднувати об'ємні речі з більш стриманими, але важливо тримати баланс: наприклад, якщо зверху об’ємний светр, то внизу варто обрати щось більш структурне, і навпаки.

"Тотальний оверсайз, який був на піку кілька років тому, поступово відходить, але свобода у виборі силуетів залишається. Це про індивідуальність і можливість адаптувати моду під свій комфорт", - акцентує стиліст.

Як носити оверсайз у 2025-му (фото: instagram.com/by.ivanaramirezm)

Щодо колірної гами, відтінок Mocha Mousse, оголошений Pantone кольором 2025 року, - ключовий у модних колекціях цієї весни. Цей універсальний коричневий тон додає образу шарму та легко поєднується з іншими кольорами.

Які головні помилки допускають українці при підборі одягу

Одна з головних помилок - це не враховувати тип фігури. За словами фешн-експертки, багато людей "вибирають речі, які популярні, або на комусь мають добрий вигляд, але не замислюються, чи підходять вони саме їм".

"Наприклад, дуже обтягуючі або, навпаки, надто вільні речі можуть виглядати не так стильно, якщо вони не відповідають вашим пропорціям", - пояснює Галина.

Друга помилка - це надмірне слідування трендам без урахування власного стилю. Якщо ви носите щось лише тому, що це в тренді, але це вам не комфортно чи не підходить, - то образ виглядає штучно. А "мода повинна працювати на вас, а не проти вас".

Також багато хто часто забуває про аксесуари. Вони можуть або покращити, або зіпсувати весь образ. Якщо сумка виглядає дешево або черевики не підходять під загальний стиль, то навіть найкрасивіший одяг може виглядати не так, як ви хочете.

Як правильно підбирати одяг (фото: instagram.com/tinarzhang)

Як це працює на конкретних прикладах

Невідповідність розміру. Багато людей носять або надто обтислу, або занадто вільну одежу, що може зіпсувати силует.

Багато людей носять або надто обтислу, або занадто вільну одежу, що може зіпсувати силует. Недоречний вибір кольорів. Деякі люди обирають кольори, які їм не пасують, або поєднують забагато яскравих відтінків, що виглядає хаотично.

Деякі люди обирають кольори, які їм не пасують, або поєднують забагато яскравих відтінків, що виглядає хаотично. Надмірне використання брендових речей. Логоманія - це тенденція, яка іноді переходить межу, коли люди одягають речі з великими логотипами різних брендів, що виглядає занадто демонстративно.

Логоманія - це тенденція, яка іноді переходить межу, коли люди одягають речі з великими логотипами різних брендів, що виглядає занадто демонстративно. Недоречне взуття. Часто можна побачити людей у спортивному взутті з класичним пальтом або ж у кросівках, які не відповідають стилю решти образу.

Часто можна побачити людей у спортивному взутті з класичним пальтом або ж у кросівках, які не відповідають стилю решти образу. Відсутність балансу в образі. Наприклад, надто відвертий верх у поєднанні з короткою спідницею або важкий оверсайз без підкресленої талії може спотворювати пропорції фігури.

Наприклад, надто відвертий верх у поєднанні з короткою спідницею або важкий оверсайз без підкресленої талії може спотворювати пропорції фігури. Нехтування аксесуарами. Аксесуари роблять образ завершеним, але їх або взагалі не використовують, або ж перевантажують ними лук.

Мода на оверсайз 2025 (фото: instagram.com/_jeanettemadsen)