Модная революция 2025: что приходит на смену оверсайзу и какие вещи искажают фигуру

Оверсайз не исчезает, но меняет форму. Если раньше модницы буквально "утопали" в больших худи, куртках или пиджаках, то теперь все идет к более четкому и структурированному крою.

О том, как трансформируются тренды в силуэтах и цветах - рассказывает стилист Галина Денисюк в комментарии для РБК-Украина (проект Styler).

"Оверсайз никуда не исчезает, но он трансформируется. Если раньше это были вещи, которые выглядели как бы "на несколько размеров больше", то сейчас все идет к более структурированному объему. То есть силуэт все еще свободный, но он имеет форму, линии, определенную четкость. Например, пиджаки остаются большими, но теперь они с четко очерченными плечами, что добавляет элегантности", - говорит она.

Оверсайз в тренде или нет (фото: instagram.com/immegii)

Постепенно возвращаются и приталенные вещи. Особенно это заметно в платьях и жакетах, где появляется акцент на талии - либо через крой, либо через ремни.

Можно сочетать объемные вещи с более сдержанными, но важно держать баланс: например, если сверху объемный свитер, то внизу стоит выбрать что-то более структурное, и наоборот.

"Тотальный оверсайз, который был на пике несколько лет назад, постепенно уходит, но свобода в выборе силуэтов остается. Это про индивидуальность и возможность адаптировать моду под свой комфорт", - акцентирует стилист.

Как носить оверсайз в 2025-м (фото: instagram.com/by.ivanaramirezm)

Что касается цветовой гаммы, оттенок Mocha Mousse, объявленный Pantone цветом 2025 года, - ключевой в модных коллекциях этой весны. Этот универсальный коричневый тон добавляет образу шарма и легко сочетается с другими цветами.

Какие главные ошибки допускают украинцы при подборе одежды

Одна из главных ошибок - это не учитывать тип фигуры. По словам фэшн-эксперта, многие люди "выбирают вещи, которые популярны, или на ком-то хорошо смотрятся, но не задумываются, подходят ли они именно им".

"Например, очень обтягивающие или, наоборот, слишком свободные вещи могут выглядеть не так стильно, если они не соответствуют вашим пропорциям", - объясняет Галина.

Вторая ошибка - это чрезмерное следование трендам без учета собственного стиля. Если вы носите что-то только потому, что это в тренде, но это вам не комфортно или не подходит, - то образ выглядит искусственно. А "мода должна работать на вас, а не против вас".

Также многие часто забывают об аксессуарах. Они могут либо улучшить, либо испортить весь образ. Если сумка выглядит дешево или ботинки не подходят под общий стиль, то даже самая красивая одежда может выглядеть не так, как вы хотите.

Как правильно подбирать одежду (фото: instagram.com/tinarzhang)

Как это работает на конкретных примерах

Несоответствие размера. Многие люди носят либо слишком облегающую, либо слишком свободную одежду, что может испортить силуэт.

Многие люди носят либо слишком облегающую, либо слишком свободную одежду, что может испортить силуэт. Неуместный выбор цветов. Некоторые люди выбирают цвета, которые им не подходят, или сочетают слишком много ярких оттенков, что выглядит хаотично.

Некоторые люди выбирают цвета, которые им не подходят, или сочетают слишком много ярких оттенков, что выглядит хаотично. Чрезмерное использование брендовых вещей. Логомания - это тенденция, которая иногда переходит черту, когда люди одевают вещи с большими логотипами различных брендов, что выглядит слишком демонстративно.

Логомания - это тенденция, которая иногда переходит черту, когда люди одевают вещи с большими логотипами различных брендов, что выглядит слишком демонстративно. Неуместная обувь. Часто можно увидеть людей в спортивной обуви с классическим пальто или в кроссовках, которые не соответствуют стилю остальной части образа.

Часто можно увидеть людей в спортивной обуви с классическим пальто или в кроссовках, которые не соответствуют стилю остальной части образа. Отсутствие баланса в образе. Например, слишком откровенный верх в сочетании с короткой юбкой или тяжелый оверсайз без подчеркнутой талии может искажать пропорции фигуры.

Например, слишком откровенный верх в сочетании с короткой юбкой или тяжелый оверсайз без подчеркнутой талии может искажать пропорции фигуры. Пренебрежение аксессуарами. Аксессуары делают образ завершенным, но их либо вообще не используют, либо же перегружают ими лук.

Мода на оверсайз 2025 (фото: instagram.com/_jeanettemadsen)