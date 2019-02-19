Мощный антициклон придет в Украину: синоптики дали неожиданный прогноз

Погода в Украине 19 февраля удивит морозами и теплом (иллюстративное фото: РБК-Украина)

Между температурным режимом на западе и на востоке страны будет существенная разница

Во вторник, 19 февраля, Украину накроет антициклон, который принесет холодную и ясную погоду с переменной облачностью. Осадки днем не ожидаются, лишь на западе будет туман, а на востоке, севере Левобережья и в Капатах местами гололедица. Ветер будет южный - 5/10 метров в секунду, сообщает Украинский гидрометцентр.

Лишь в ночь на среду, 19 февраля, на западе (кроме Черновицкой области), на севере (за исключением Сумской области), а также в Полтавской и Черниговской областях возможны осадки в виде дождя.

Днем на западе сохранится теплая погода - от +7 до +11 тепла. Ночью температурный режим будет в границах от -1 до +3 градусов.

На севере Украины днем будет прохладнее в сравнении с западом - от +3 до +5 тепла, а в Сумской области ожидается минус (от -1 до +1 градуса). Ночью в регионе будет от -2 до -4 градусов, в Сумской области - до -6 мороза.

В центральных областях днем столбики термометров будут варьироваться в пределах от +4 до +7 тепла, ночью - от -2 до +2. Холоднее будет в Полтавской области - от +2 до +4 градусов днем и от -3 до -5 в ночь на среду, 20 февраля.

Погода в Украине 19 февраля удивит морозами и теплом (иллюстративное фото: pixabay.com)

На востоке дневная температура составит от -1 до +2 тепла, ночью похолодает - от -4 до -8 мороза.

Днем в южных областях ожидается от +3 до +7 градусов выше ноля, а ночная температура составит от -1 до +3 градусов. В Херсонской области ночью будет холоднее - от -3 до -5 мороза.

В Крыму днем будет от +4 до +6 тепла, ночная температура составит от -2 до -4 мороза.

В столице Украины днем будет тепло - от +4 до +6 градусов, ночью от -1 до +1 градуса выше ноля.

К слову, львовский сурок Маруся предсказала украинцам раннюю и теплую весну уже в средине марта.

А ее харьковский "коллега" Тимка дал не такой обнадеживающий прогноз - он пообещал позднюю и холодную весну.