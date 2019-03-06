Мощный штормовой ветер: украинцам рассказали, где ждать непогоды

Погода в Украине 7 марта определится "противостоянием" антициклона и циклона над Северным морем

Погода в Украине завтра обещает быть солнечной и теплой, но сохранится сильный ветер. Из-за антициклона во всех областях осадки не предвидятся. Об этом сообщила известный синоптик Наталка Диденко на совей странице в Facebook.

Отмечается, что в западных и северных регионах будет мощный штормовой ветер с порывами до 15-22 метров в секунду.

В стреднем по стране температура воздуха в течение суток составит от +7 до +12 градусов.

На Западе потеплеет до +10... +15 градусов.

Фото: карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

В восточных и северо-восточных областях будет холоднее. В Полтавской и Запорожской областях, а также в районах Днепра столбики термометров покажут от +3 до +7 градусов.

В Киеве в четверг, 7 марта, будет солнечно, тепло и ветрено. Температура воздуха составит +9 градусов.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Синоптик также сообщила, что 8 марта в Украине потеплеет до +12... +15 градусов, ожидаются незначительные осадки в виде небольшого дождя.

В субботу, 9 марта, теплая погода сохранится, будет ясно. Но уже в воскресенье, 10 марта, в Украине "похолодает на несколько градусов", пройдут дожди.

Скрин: facebook.com/tala.didenko

Как сообщалось, ранее синоптик Наталка Диденко рассказала, какая погода будет в Украине до конца недели.

Также мы писали о том, что 6 марта в связи с выпадением мокрого снега и ожидаемыми снегопадами и метелями на высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей будет значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Напомним, что ранее синоптини рассказали украинцам, какая погода ожидается на 8 марта.