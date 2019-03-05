Весна мчится с ветерком: прогноз погоды до конца недели

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Погоду в Украине с 5 по 10 марта будут определять перемещения атмосферных фронтов

Погода в Украине до конца недели в большинстве областей обещает быть теплой, но сохранится сильный ветер. Также украинцев предупреждают об осадках из-за перемещения атмосферных фронтов - будут идти дожди, а на северо-востоке вероятен мокрый снег. Об этом на своей Facebook-странице сообщила синоптик Наталка Диденко со ссылкой на кота Апельмона.

В среднем в стране температура воздуха в дневное время будет варьироваться в пределах +4... +9 градусов, но во второй половине недели повысится до +8... +15 градусов, а в западных и юго-западных регионах - до +17 градусов.

В ночное время температура воздуха в среднем ожидается в пределах +1... +6 градусов, хотя на Востоке будет холоднее - до -3 градусов.

Диденко отмечает, что порывы ветера могут достигать силы 15-20 метров в секунду.

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве с 5 по 10 марта погода будет теплая, но с дождями и порывистым ветром. Температура воздуха в столице будет постепенно повышаться: от +4... +6 градусов до +8... +14 градусов.

По данным синоптика, пик тепла придется на 7-8 марта, а 9-10 марта похолодает на +3...+7 градусов.

Скрин: zoobonus

Как сообщалось ранее, 5 марта в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. (уровень опасности "желтый").

Также мы писали о том, что синоптини рассказали украинцам, какая погода ожидается на 8 марта.

Напомним, что ранее синоптик Наталка Диденко предупредила о резком изменении погоды и рассказала, чего стоит ждать.