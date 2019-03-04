Погода резко изменится: синоптик рассказала, чего ждать украинцам

Погода в Украине 5 марта принесет потепление (фото: pixabay.com)

Температура будет колебаться в течение недели

Во вторник, 5 марта, в Украине ожидается потепление. Днем будет от +6 до +10 тепла. На западе Украины ожидается до +12 више нуля, а на юге, особенно в Одесской области воздух прогреется до +15 градусов, сообщает синоптик Наталка Диденко.

Даже ночью, пишет она, не то что без морозов, а даже без нулей: температура будет колебаться на уровне от +2 до +6 градусов.

Ветер западный, юго-западный, атлантический. Порывистый - до сильного.

"Если кто не был в Португалии или Испании, как раз завтра можно будет подышать их воздухом", - пишет синоптик.

Погода в Украине 5 марта принесет потепление (фото: facebook.com/tala.didenko)

Местами, на западе и севере пройдут небольшие дожди. В Карпатах - с мокрым снегом. На остальной территории Украины будет сухо.

В Киеве во вторник, 5 марта, будет влажно, ветрено, но тепло. В течение дня от +8 до +10 тепла.

В среду, 6 марта, немного похолодает, 7-8 марта снова ожидается потепление, а 9-10 марта температура снова снизится.

"Все эти колебания будут незначительными, голову и сосуды будут доводить до бешенства скачками атмосферного давления, сильным ветром и набегами облачности, но так, чтобы сильно контрастно, то нет", - пишет синоптик.

Погода в Украине 5 марта принесет потепление (фото: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, ранее харьковский сурок Тимка предсказал раннюю весну.

А львовский сурок Маруся предусмотрела украинцам раннюю и теплую весну уже в середине марта.