ru ua
Вт, 12 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Мошенники обманывают клиентов Новой почты: присылают посылки на немалые суммы

Новина українською →
Вторник 12 июля 2022 15:16
Мошенники обманывают клиентов Новой почты: присылают посылки на немалые суммы Украинцев предупредили о мошенниках (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Клиентка Новой почты предупредила о новой схеме мошенников с посылками. Аферисты присылают посылки за немалую сумму, в которых обычно находится мыло.

Об этом написала волонтер Диана Макарова в Facebook.

Как действует схема

В частности, особенно это актуально для тех, кто забирает много посылок и не всегда имеет время проверять каждую.

Афера заключается в том, что человеку приходит небольшая посылка, за которую нужно оплатить небольшую сумму около 200 грн.

"Посылку забирают, платят гептом со всеми. Раскрывают - а там маленький гостиничный кусочек мыла. Мелочь, а приятно. И нам, и отправителю. Ведь как бы мы жили бы без этого мыла?"- говорится в сообщении.

По словам волонтера, в этот раз все закончилось хорошо, ведь работник Новой почты предупредил о возможном мошенничестве.

Что заявили в Новой почте

Представители компании отреагировали на сообщение и рассказали, что для того, чтобы избежать обмана, нужно всегда проверять содержимое посылки в отделении в присутствии оператора.

"Если после проверки содержимого вы удостоверились, что этот заказ не должен был быть адресован вам, можете отказаться от получения", - заявили в компании.

Также у женщины попросили номер накладной и передали его коллегам из профильного отдела.

Ранее мы сообщали, что в Киеве мошенники нашли новый способ обмана пенсионеров.

Также водителей предупредили о мошенниках, которые похищают все деньги.

Читайте РБК-Украина в Google News
мошенническая схема
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь