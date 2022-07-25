Мошенники во время войны запустили несколько совершенно новых схем: как они работают

Во время войны мошенники продолжают свою противозаконную деятельность и используют горе людей для своей легкой наживы. За пять месяцев с начала полномасштабного вторжения России в Украину, они запустили несколько совершенно новых схем по выманиванию денег и личных данных у доверчивых граждан.
Какие новые схемы были запущены в период войны и как они работают - читайте в материале ниже.
В Украине была запущена программа государственной помощи пострадавшим в результате военных действий, малообеспеченным, многодетным, людям с инвалидностью и переселенцам.
Денежная помощь оформляется не только от государства, еще есть несколько различных программ от международных организаций. И именно этим фактом мошенники и пользуются.
Как работает схема. В один из мессенджеров приходит сообщение со ссылкой - для регистрации на получение помощи от международных компаний. Далее нужно заполнить опросник и указать свои данные.
А потом мошенники дают данные и просят отправить небольшую сумму - якобы для подтверждения карты. Сумма может быть любая, от 5 гривен и чаще всего небольшая - чтобы не вызывала подозрений.
При отправке этих средств, мошенники получают все данные и доступ к банковской карте. Обычно в такой ситуации любые деньги с этого счета исчезают в течение нескольких часов.
Все программы регистрации и оформления денежной помощи происходят бесплатно и только по официальным каналам организаций и через "Дию". Любая предоплата, даже 5 гривен - признак мошенничества.
Как рассказывают в "Восточном варианте", классический пример - в аренду предлагают несуществующее жилье или жилье, которое принадлежит совершенно другим людям.
Как работает схема. На сайтах по поиску жилья или в профильных группах в соцсетях появляется очень выгодный вариант проживания. Арендодатель связывается с потенциальным клиентом и просит предоплату, чтобы забронировать жилье, так как желающих очень много.
После перечисления денег на карту - исчезает, на звонки и сообщения не отвечает. Суммы не очень большие, но вполне ощутимые - от 500 гривен.
Эксперты считают, что в условиях войны никаких предоплат быть не может - ситуация может измениться в любой момент. И требование оплатить бронь - явный признак мошенничества.
Есть и более жесткий вариант - псевдохозяин или его "представитель" показывает абсолютно реальную квартиру, не на фото, а вживую. А потом берут предоплату.
Через пару дней выясняется, что квартира была сдана посуточно и псевдохозяева к ней не имеют никакого отношения.
Такие ситуации особенно болезненны, так как арендаторы успевают отдать сумму аренды + сумму залогового месяца. И часто это - фактически все, что у них было, а сумму может достигать и 30 тысяч гривен.
Как отмечают эксперты, сейчас в Украине много оставленного жилья, в том числе на родственников и знакомых. И люди могут преступным способом сдавать в аренду чужое имущество. Поэтому всегда стоит требовать показать документы на право владения.
А еще не стесняйтесь задавать вопросы о том, что есть рядом с домом, сколько до остановки транспорта, когда делали ремонт и меняли трубы - мошенники начинают путаться или проявляют агрессию, уводят разговор в другую сторону.
Как работает схема. В социальных сетях начали появляться сообщения от частных лиц об эвакуации из небезопасных районов или зоны боевых действий. И часто водители требуют предоплату, не говоря уже о том, что за саму поездку могут просить от нескольких тысяч гривен до нескольких тысяч долларов.
Бесплатной и официальной эвакуацией занимаются:
Эксперты объясняют, что на линии столкновения бывает и так, что нет возможности организовать официальную эвакуацию. Но есть волонтеры и даже перевозчики. Главное - уметь отличить их от мошенников.
И тут важное правило - не давать никаких денег до посадки в транспорт или оплачивать поездку только после того, как удалось выехать в безопасное место.
И еще советы:
Совершенно новое направление - продажа военной амуниции и помощь ВСУ. Совсем недавно попалась схема со сбором средств от несуществующего волонтера.
Как работает схема. Для своей выгоды мошенники используют фото известных влиятельных людей - от президента до министров, от лидеров общественного мнения до волонтеров. Также распространяют информацию от имени военных, полицейских, врачей - без фото подтверждения.
При продаже амуниции "прикрываются" названиями известных организаций и фондов, чтобы люди не колебались и отправляли деньги. Могут украсть лейбл, создать фейковую страницу и собирать средства. Могут просто поменять 1-2 буквы в названии, чтобы пройти авторизацию страницы.
Такие мошенники проникают в закрытые чаты, маскируются "под своих", спекулируют доверием. Насторожить должны слова "Срочно!", "Помочь можно только сегодня!".
Еще один способ - манипуляция на эмоциях. Мошенники публикуют фотографии раненых бойцов или пострадавших от войны детей с просьбой перечислить средства. Убедитесь в правдивости информации до того, как отправите деньги.
Кстати, ранее мы писали о том, что в Киеве мошенники придумали новую схему и грабят пенсионеров.
А еще рассказывали один из примеров того, как обманывают с перевозками во время войны - через сайт BlaBlaCar.