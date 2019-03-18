Нашел ошибки в учебнике: во Львове на учителя подали в суд

Во Львове на учителя подали в суд из-за указания на ошибку в учебнике

Во Львове на учителя "Защиты Отечества" подали в суд из-за указания на ошибку в учебнике для 10 классов. Ранее учитель Классической гимназии при ЛНУ имени Ивана Франко Сергей Хараху подал жалобу относительно неправдивых фактов в новом учебнике. В своей жалобе, которую опубликовал еще ранее у себя на странице в Facebook, учитель указывал на большое количество ошибок, которые есть в учебнике.

"В учебнике Защита Отечества для 10 класса автором Гнатюком Николаем Ростиславовичем сознательно допущенная ложь относительно исторических событий и отношений с Россией. Так на стр. 38 указано, что был подписан договор между Украиной и Россией в 1654 году. Тогда не было России, а существовало Московское царство. Россия как название страны появилась в 1721 году. Так же общей победы под Городком не было, но автор вновь указывает о том, что "украинские и российские войска...". Не было никаких российских войск! Прошу еще раз проверить этот учебник. Ведь я начал читать, а уже столько интересного нашел", - написал Сергей Хараху.

Ранее в СМИ уже освещалось заявление этого учителя, однако теперь стало известно, что издательство "Генеза" и издание "Высокий Замок" о защите деловой репутации и возмещении морального вреда подали в суд на Сергея Хараху.

"Издательство "Генеза" - частная фирма-миллионер на бюджетных заказах судится с простого учителя из Львова и издательства "Высокий Замок" online... за то, что я их оскорбил в статье. Вот что меня интересует в первую очередь. Почему издательство "Генеза" не судится против Леополис-ньюз? Во-вторых, сумма возмещения 100 тысяч. Это они что меня на учительскую зарплату хотят наказать? Жестоко", - написал учитель "Защиты Отечества".

О том, когда пройдет первое заседание в суде - не сообщается.

Напомним, что школьники массово уходят из лицея из-за буллинга.

Также мы писали, что во Львове дети массово уходят из лицея из-за одного ученика.