Настоящая зима: погода наконец-то порадует украинцев

Зима наконец-то побалует украинцев хорошей погодой

В пятницу, 8 февраля, по всей Украине ожидается солнечная погода с переменной облачностью, осадков в большией части страны не предусматривается, местами возможен туман, сообщают синоптики Укргидрометцентра. В общем, зима наконец будет радовать украинцев солнцем и незначительным дневным минусом.

Кроме западных областей, ночью и утром местами туман. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер южный (в восточной и южной части - восточный), 5-10 м/с.

Температура ночью будет колебаться от -4 до -9 градусов мороза, на крайнем западе и юге страны будет немного теплее: там столбики термометров покажут от -1 до -6 мороза, днем около 0 градусов. В западных областях днем будет от +3 до +7 градусов тепла.

В Крыму будет облачная погода, с небольшими осадками. Температура ночью от +2 тепла до -3 мороза, днем ожидается от +1 до +6 градусов тепла.

Карта погоды: facebook.com/ukrgmc.official

В Киеве 8 февраля синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. Ночью будет от -5 до -7 градусов мороза, днем ожидается от -1 до +1 градусов.

В Карпатах прогнозируется "умеренный" (в основном благоприятные условия) уровень опасности схода лавин.

Предупреждение об опасности схода снежных лавин в Украинских Карпатах (фото: meteo.gov.ua)

8 января отмечается большой праздник - Собор Пресвятой Богородицы, когда вся Церковь прославляет Богоматерь, Пресвятую Деву Марию. В народе верили: если в этот день будет вьюга и мороз, значит, лето будет холодным.

Напомним, "народный синоптик" сурок Тимка, которого разбудили в так называемый "день сурка" - 2 февраля, дал прогноз погоды на предстоящую весну.

Также мы сообщали, что синоптик Леонид Горбань рассказал Styler чего ждать украинцам в первый месяц весны.