Небо заплачет: погода присоединится к украинцам в День Героев Небесной Сотни

Ожидается облачная и дождливая погода на значительной территории страны

Известный украинский синоптик Наталка Диденко сообщила, что в среду, 20 февраля, в День Героев Небесной Сотни, в Украину нагрянет атмосферный фронт, который закроет солнце облаками и сменит антициклон, который господствует в стране сегодня, 19 февраля. Об этом она написала на своей Facebook-странице.

В большинстве областей пройдут дожди, а в Карпатах и на северо-востоке выпадет мокрый снег. Сухо будет на юге и в восточной части Украины. Только вечером в Харьковскую область придут осадки в виде дождя, возможно вперемешку со снегом.

Относительно температурного режима, то завтра днем в Украине будет от +3 до +5 градусов, в западных областях до +9 тепла. В восточной части страны будет прохладнее - от 0 до +3 градусов тепла.

Погода в Украине 20 февраля принесет дожди (facebook.com/tala.didenko)

В столице Украины небо тоже будет плакать, пишет Диденко. 20 февраля небо затянет тучами, и пройдет небольшой дождь. Ближайшей ночью температура в Киеве будет около ноля, завтра днем от +5 до +7 градусов.

Погода в Украине 20 февраля принесет дожди (почтение памяти Героев Небесной Сотни в 2016 году, фото: РБК-Украина)

К слову, львовский сурок Маруся предусмотрела украинцам раннюю и теплую весну уже в середине марта.

А народный синоптик Леонид Горбань предрек РФ гуманитарную катастрофу из-за засухи, которая придет этим летом. Также синоптик рассказал, какую погоду ждать украинцам весной.