Для нее они важнее: винницкий школьник поразил украинцев своим поступком

Видео: YouTube/ТСН

В Винницкой области ученик восьмого класса Владимир Шкута отдал все свои сбережения для девочки, у которой диагностировали опухоль головного мозга. Об этом сообщается в сюжете ТСН.

14-летней Оле Войтенко из села Немия врачи в конце 2018 года диагностировали опухоль головного мозга и сказали родителям, что спасти ребенка может только операция, которую могут сделать в Турции. Чтобы поднять девочку на ноги, необходимую сумму начали собирать всем селом и даже райцентром.

Когда об истории Оли Войтенко узнал ученик 8-го класса первой школы Могилев-Подольского Винницкой области Владимир Шкута, то он сразу откликнулся и отдал из своих сбережений для девочки сначала 100 гривен, а потом подумал и принес все свои сбережения – он копил на скутер и насобирал три тысячи гривен.

"О болезни девушки я узнал от учительницы. Сначала я сдал для Оли 100 гривен, а когда услышал, что ей нужно собрать 31 тысячу долларов, решил отдать все, что насобирал. Деньги полгода откладывал на скутер, но он подождет. Для больной девочки они важнее", - рассказал мальчик.

Учительница Володи отметила, что она гордится своим учеником и его поступком и рассказала, что решение мальчика поддержали его родители.

"Имею счастье, что в моем классе такой чуткий ребенок. Володя – очень отзывчивый и послушный мальчик. Когда он принес эти деньги, я не удивилась, потому что Володя всегда откликается, на беду. Мне позвонили родители Володи и спросили про девочку и ее ситуацию. Они в кругу семьи решили поддержать такую хорошую идею сына", - рассказала Лариса Николаевна Корницкая.

В социальных сетях украинцы пришли в восторг от такого поступка ребенка и написали множество комментариев, отметив. Что у него доброе сердце и чуткая душа.

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Напомним, ранее мы писали о том, что бабушка передала для военных 10 тысяч долларов.

А также рассказывали о том, что в Тернополе неизвестный пожертвовал на лечение ребенка баснословную сумму.