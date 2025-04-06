Немає мотивації? Подивися ці 7 фільмів - вони творять дива

Людина, яка змінила все

Спортивна драма, яка повертає віру в себе та мотивує до змін. Біллі Бін, генеральний менеджер бейсбольного клубу, зазнає поразки та втрачає ключових членів команди. Підготовка до наступного сезону опиняється під загрозою, зокрема через брак коштів. Біллі змушений шукати вихід зі складного становища та вигадувати нестандартні шляхи для перемоги.



Дорого до НБА

Фільм нагадує, що навіть у темні часи важливо не зраджувати своїм мріям та не втрачати надію. Історія розповідає про скаута Стенлі Берена, якого раптово звільняють із баскетбольного клубу. Він щиро вірить, що не варто займатися справою, яка не приносить задоволення. Коли Берен думає, що кар'єрі настав кінець, доля дарує йому несподівану зустріч, яка змінює все.



Стажер

Стрічка надихає цінувати кожну мить життя та не боятися змін. Тепла комедія про 70-річного вдівця Бена, який влаштовується стажером у модну компанію. Попри брак досвіду та недовіру з боку, він все ж поступово завойовує повагу.



Гектор і пошуки щастя

Зворушлива мелодрама, яка повертає віру в життя. Психотерапевт Гектор зневірюється у своїй професії та вирішує знайти відповідь на питання, у чому ж насправді щастя. Він вирушає у незаплановану подорож, під час якої пізнає себе та оточуючих.



Серфер душі

Історія, яка змушує вірити в себе. Молода дівчина Бетані з дитинства займалася серфінгом і мріяла стати професійною спортсменкою. Проте в 13 років вона стала жертвою нападу акули, внаслідок чого втратила руку. Попри тяжку трагедію, героїня змогла відновитися та повернутися до улюбленої справи. Фільм заснований на реальних подіях!



Артур, ти король

Емоційний та мотивуючий фільм, який розповідає про пригоди спортсмена Майкла. Якось він стає зіркою соцмереж і на три роки відмовляється від пригодницьких перегонів. Одного дня він наважується повернутися до екстриму, а помічником у справі стає неочікуваний компаньйон - пес Артур.



Перемога над темрявою

Фільм, який навчає не здаватися і вірити в людей. Вчитель Стен дізнається, що його учень Нейт живе в машині та потрапив у біду. Він вирішує йому допомогти, давши прихисток. Допомагаючи подолати темне минуле, вчитель стає провідником хлопця на шляху до кращого життя.