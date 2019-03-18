Синоптик предупредила о внезапном изменении погоды: к чему готовиться

Стало известно, в каких регионах опустится температура и пройдут дожди

Погода в Украине существенно испортится уже во вторник, 19 марта. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

Диденко рассказала, что во вторник в Украину придет новый атмосферный фронт, который принесет с собой дожди и резкое понижение температуры воздуха. Однако дожди захватят только часть территории Украины.

"Сегодня даже и не думайте сидеть весь день в помещении – хотя бы на час нужно выбраться на воздух. Потому что так тепло как сегодня, завтра уже не будет. 19 марта в Украину придет атмосферный фронт, который принесет дожди вдоль полосы Винницкая-Киевская-Житомирская-Черниговская области, а также понизит температуру воздуха в западных и северных областях. Вне этой условной полосы существенные осадки не прогнозируются", - сообщила синоптик.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Она рассказала, что относительно теплая погода сохранится во вторник на востоке, юге и в центральных областях, но температура будет немного ниже.

"Теплее во вторник ожидается воздух на востоке, юге и в большинстве центральных областей, однако это будет уже не то тепло, что сегодня, +9 +14 градусов", - отметила Диденко.

В Киеве во вторник ожидается похолодание, а также возможны осадки в виде небольшого дождя. Синоптик предупредила, что похолодание в столице продержится до конца недели.

"В Киеве 19 марта ожидается похолодание до +8 +10 градусов, придет дождь, набегут туче. И до конца недели в столице роскошных градусов, как сегодня, не будет. Не удивительно, так как это практически апрельские показатели температуры воздуха", - резюмировала синоптик.

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