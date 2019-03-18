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Хорошее начало недели: украинцев порадовали прогнозом

STYLERЖизнь    18.03.2019 - 06:14
Хорошее начало недели: украинцев порадовали прогнозом
Иллюстративное фото (pixabay.com/leoleobobeo)

В понедельник дожди пройдут только в двух областях

Погода в Украине в понедельник, 18 марта, будет теплой и солнечной. Осадки в виде небольшого дождя пройдут только в Волынской и Закарпатской областях. Об этом рассказали синоптики Украинского гидрометцентра на странице в Facebook.

Сила ветра составит от 7 до 12 метров в секунду. Направление - южное. 

В среднем по стране температура воздуха в дневное время составит от +11 до +15 градусов, но в Винницкой и Черновицкой области столбики термометров поднимутся до +17 градусов. В темное время суток ожидается около нуля... +4 градусов, хотя на Западе - от +3 до +6 градусов.

Хорошее начало недели: украинцев порадовали прогнозом

Фото: facebook.com/ukrgmc.official

В столице в понедельник без осадков, будет солнечно. В Киеве температура воздуха днем составит от +14 до +16 градусов, ночью - от +1 до +3 градусов.  

Эксперты отмечают аномальную продолжительность климатической весны в Киеве в этом году. Само это понятие подразумевает период с устойчивой среднесуточной температурой воздуха от 0 до +15 градусов.

В столице весна в среднем начинается 11 марта и продолжается 64 дня.

"Короткая весна (всего 25 дней) наблюдалась в 1996 году, когда переход температуры воздуха через 0˚С состоялся 28 марта, а переход через 15˚С - 22 апреля. Самая длинная весна зафиксирована в 1990 году - 148 дней. Она началась значительно раньше нормы - 10 января и продолжалась - до 7 июня", говорится в сообщении Кафедры метеорологии и климатологии КНУ имени Шевченко.

Кстати, нынешняя климатическая весна в Киеве началась 4 марта.

Хорошее начало недели: украинцев порадовали прогнозом

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Как сообщалось ранее, народный синоптик Владимир Деркач предсказал в этом году в Украине много дождей и морозов. По его словам, в 2019-м не только весна будет прохладнее, но и лето.

Также мы писали о том, что эксперты предупредили украинцев о магнитных бурях в марте и назвали самые опасные дни.

Год дождей и морозов: синоптик дал огорчающий прогноз на 2019 год Ни весны, ни лета: синоптики напугали украинцев неутешительным прогнозом
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