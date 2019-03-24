В Киеве в квартире прописали 380 человек: в чем секрет (фото)

В Киеве в квартире прописали сразу 380 человек. Чудо-жилье расположено на улице Бондарской в доме №3. В 104-й квартире официально зарегистрировано 380 избирателей. Об этом говорится в сообщении ресурса "dtp.kiev.ua" на странице в Facebook.

Отмечается, что это количество составляет четверть всех избирателей участка 801095 в Киеве.

В "резиновой" квартире на улице Бондарская, 3, прописаны 380 человек (google.com.ua/maps)

Еще одна гостеприимная квартира "приютила" 287 человек. Столько избирателей зарегистрировано по адресу проспект Правды, 88б, в квартире №101.

Он, кстати, также относится к участку 801 095.

По адресу проспект Правды, 88б в 101-й квартире зарегистрировали 287 киевлян (google.com.ua/maps)

Таким образом выходит, что в двух квартирах в столице зарегистрировано около половины всех избирателей данного участка.

В сети также опубликовали соответствующее фотодоказательство.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

В комментариях к сообщению украинцы отмечают, что в подобных квартирах владельцы прописывают большое количество людей уже давно, а не под президентские выборы, которые пройдут 31 марта:

"И я там прописана была когда-то. Это кто не имеет прописки, там за деньги прописываются. Это все реальные люди. Обычно те, кто уехал из Крыма, даже в далекие 2000 год, но мы не можем тут нормально работать без киевской прописки. Так что аферы никакой нет";

"Хостел";

"В интернете есть люди, продающие прописку в Киеве. Это могут быть как раз те квартиры";

"А интересно, владелец этой квартиры налог за этот заработок платит? Я так понимаю, он продает прописку, значит имеет левый доход и не малый!"

"У нас пришло приглашение на выборы на моего 7-летнего сына! При чем по списку он числится как 2000 г.р. Так и живем"...

Как сообщалось ранее, недавно предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний распорядился до окончания избирательного процесса молиться во всех храмах о справедливых выборах президента. На сайте Украинской поместной церкви также опубликовали данные молитвы.

Напомним, ранее Styler узнал у экспертов, что делать, если вас заставляют голосовать за конкретного кандидата вопреки вашему желанию.