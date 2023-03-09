Нові перспективи: три топові книжки, які допоможуть відкрити власний бізнес

Часто буває так, що ви плануєте відкрити власну справу (або вже навіть маєте бізнес), але не знаєте, з чого розпочати чи перебуваєте у пошуку нових ідей.

Styler разом з видавництвом #книголав підготував добірку книжок, які допоможуть розширити знання, знайти корисні поради на прикладі створених бізнес-моделей допоможуть розкрити свій творчий потенціал та мотивують до дій для побудови успішного бізнесу.

Як начинити гадюку салом. Рецепт створення бізнесу на творчості

Книжка “Як начинити гадюку салом” Олександри Фідкевич це - покрокова інструкція про побудову бізнесу на творчості від підприємиці та директорки проєкту "Євген Клопотенко".

Понад 6 років Олександра та Євген реалізовують унікальну для України модель бізнесу, в основі якої - творчість і кулінарія. Тож з огляду на власний досвід, у книзі Олександра пояснює, як ефективно перетворити креатив у комерцію та побудувати сильний особистий бренд.

Видання містить дієві поради про те, як створити бізнес-модель власної справи та правильно визначити її місію. Як досліджувати цільові аудиторії та працювати з ними. Як опанувати стратегічне планування та грамотно використовувати свій бюджет. Як працювати зі спонсорами та рекламодавцями. Та як власникам бізнесу реагувати на негатив і взаємодіяти з прихильниками.

До всього, авторка говорить не тільки про успіхи, а й про труднощі. Та ділиться історіями із залаштунків організації кулінарного бізнесу.

"Я зрозуміла, що хочу написати книжку-натхнення для тих, хто прагне зробити те, на що ніяк не наважувався: набратися сміливості й заснувати власний маленький бізнес, почати заробляти на творчості чи зухвалій ідеї, а можливо, стати продюсером або директором творчої людини. Якщо ви не маєте ані найменшої гадки, як усе це працює, - сподіваюся, саме ця книжка допоможе вам зробити перший крок у новий досвід!" - каже Фідкевич.

Для усіх читачів Олександра залишила на сторінках книжки приємний сюрприз - добірку пісень, які її надихали під час роботи над виданням. Цей плейлист допоможе не лише глибше зануритися в читання, а й відчути певний взаємозв’язок із авторкою.

"Олександра Фідкевич створила рецепт-мастрід! Це надзвичайно практична книжка, яка до того ж написана легко, метафорично та з гумором. Творчим людям або підприємцям-початківцям вона дасть чітку схему дій, як можна впорядкувати та монетизувати їхню діяльність, операційним менеджерам допоможе проаналізувати робочі алгоритми й запропонує безліч крутих лайфхаків. А шанувальників Євгена Клопотенка книжка занурить у цікаву пригоду - адже хто не хоче потрапити на кухню шеф-кухаря - залаштунки неймовірно успішного проєкту", - коментує співзасновниця #книголав Світлана Павелецька.

Серійний переможець. П`ять дій для створення вашого циклу успіху

Успішні люди крокують від однієї перемоги до іншої, їх оминають проблеми й негатив. Принаймні так виглядає зі сторони, але це омана. Щоб перемагати - потрібно діяти. Про це розповідає у своєму бестселері відомий фінансовий консультант, успішний бізнесмен і коуч Леррі Вайдел.

У книжці автор визначає цикл з п’ятьох кроків, до яких вдаються серійні переможці, щоб здобути бажане: ухвалення рішення, перевиконання, коригування, доведення справи до кінця, постійне вдосконалення. Ці, на перший погляд, прості прийоми вибиваються з уявлення більшості людей про концепцію успіху.

На його думку, якщо регулярно застосовувати наведені вище концепти у веденні бізнесу й повсякденному житті, можна досягти серійності у своїх перемогах.

Дисципліна - це свобода

Книга офіцера американського військово-морського флоту, у відставці, співзасновника компанії Echelon Front, автора бестселерів та інструктора з лідерства Джоко Віллінка допоможе вибудувати стратегію впорядкованого життя.

Автор пояснює, як привчити себе до дисципліни, зокрема про те, як дисциплінувати своє тіло і розум та бути продуктивними, а також навчитися контролювати свої страхи, погані звички, як стати сильнішими, здоровішими, розумнішими, швидшими та дійти до гармонії в житті.