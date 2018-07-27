Новый дудл у Google: поисковик посвятил тематическую открытку известной украинской шахматистке

Иллюстративное фото (pixabay)

В 1950 году она впервые стала советской чемпионкой мира по шахматам

Популярный поисковик Google посвятил дудл к 114-й годовщине со дня рождения легендарной украинской шахматистки Людмилы Руденко, которая в 1950 году впервые стала советской чемпионкой мира по своему виду спорта. Об этом сообщается в блоге сайта.

"В этот день в 1904 году в Лубнах, Украина, родилась одна из самых влиятельных шахматисток мира. Спустя 24 года Людмила Руденко в своем легендарном пути достигла первое важное достижения в своей карьере, когда выиграла в Московском женском чемпионате в 1928 году…Будучи мастером международного класса во Всемирной шахматной федерации, а затем женским гроссмейстером, Руденко сделал карьеру, открыв дорогу для женщин", - написано в публикации.

Фото: дудл, посвященный Людмиле Руденко (google.com/doodles)

Правда, до этого свой профессиональный путь спортсменка начала с неудач. В 1925 году она приняла участие в своем первом турнире, но заняла одно из последних мест. Но уже впоследствии спустя три года ее карьера пошла вверх.

До 1953 года Людмила занимала Чемпионский титул. В 2015 году она была причислена ко Всемирной шахматной зале славы.

"Сегодняшний дудл – который черпает художественное вдохновение из графических портретов и постеров 1960-х – отражает решительность Руденко, которая боролась во всемирном чемпионате. Мы гордимся ее достижениями", - добавили в блоге Google.

Напомним, пользователям сети удалось достичь удачной манипуляции поисковым роботом Google, в результате чего изображение президента США Дональда Трампа начало выдавать по запросу idiot.

Также мы писали о том, что Google подтвердил ранее распространившуюся информацию о том, что частные электронные письма, отправленные и полученные пользователями сервиса Gmail, иногда могут быть прочитаны сторонними разработчиками приложений, а не только машинами.

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