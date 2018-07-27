Новий дудл у Google: пошуковик присвятив тематичну листівку відомій українській шахістці

Ілюстративне фото (pixabay)

В 1950 році вона вперше стала радянською чемпіонкою світу з шахів

Найпопулярніший пошуковик Google присвятив дудл до 114-ї річниці з дня народження легендарної української шахістки Людмили Руденко, яка в 1950 році вперше стала радянською чемпіонкою світу зі свого виду спорту. Про це повідомляється в блозі сайту.

"У цей день у 1904 році в Лубнах, Україна, народилася одна з найвпливовіших шахісток світу. Через 24 роки Людмила Руденко в своєму легендарному шляху досягла перше важливе досягнення у своїй кар'єрі, коли виграла на Московському жіночому чемпіонаті в 1928 році...Будучи майстром міжнародного класу у Всесвітній шаховій федерації, а потім жіночим гросмейстером, Руденко зробила кар'єру, відкривши дорогу для жінок", - написано в публікації.

Фото: дудл, присвячений Людмила Руденко (google.com/doodles)

Правда, до цього свій професійний шлях спортсменка почала з невдач. В 1925 році вона взяла участь у своєму першому турнірі, але зайняла одне з останніх місць. Але вже згодом через три роки її кар'єра пішла вгору.

До 1953 року Людмила займала Чемпіонський титул. У 2015 році вона була зарахована до Всесвітньої шахової зали слави.

"Сьогоднішній дудл – який черпає художнє натхнення з графічних портретів і постерів 1960-х – відображає рішучість Руденко, яка боролася у світовому чемпіонаті. Ми пишаємося її досягненнями", - додали в блозі Google.

Нагадаємо, користувачам мережі вдалося досягти вдалої маніпуляції пошуковим роботом Google, в результаті чого зображення президента США Дональда Трампа почало видавати за запитом idiot.

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