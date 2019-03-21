Влетит в копеечку: сколько стоит оформить загранпаспорт

Документ для выезда за границу украинцам дешевле всего оформлять в течение 20 рабочих дней
Оформить загранпарспорт в Украине не в срочном порядке - до 20 рабочих дней - обойдется гражданам в 557 гривен. Если же ускорить дело до 7 рабочих дней, то нужно будет заплатить 810 гривен. Время считается со дня оформления заявления-анкеты.
В пресс-службе Государственной миграционной службы Украины напомнили, что для получения загранпаспорта требуется:
Записаться в электронную очередь - по ссылке.
Иллюстративное фото (twitter.com/Kabmin_UA)
В случае с обычным паспортом гражданина Украины повторное оформление (вместо потерянного или украденного) и обмен (в форме карты) усановлены следующие тарифы и сроки: 87 гривен - не позднее чем через 20 рабочих дней, 174 гривны - 10 рабочих дней, передает "News UA".
Желающим оформить и обменять проездной документ беженца придется заплатить 156 гривен - срок изготовления займет 15 рабочих дней. Стоимость и сроки оформления удостоверения лица без гражданства для выезда за границу - аналогичные. За оформление и обмен удостоверения беженца (за исключением оформления впервые) нужно будет заплатить 116 гривен, а ждать - 15 рабочих дней.
Оформление и обмен вида на жительство обойдется в 253 гривен, а займет 15 рабочих дней со дня принятия документов, предусмотренных законодательством; оформление вида на жительство 156 гривен.
Чтобы оформить и обменять карточку мигранта нужно заплатить 137 гривен, а подождать 10 рабочих дней. Для оформления и обмена удостоверения личности, нуждающейся в дополнительной защите, кроме оформления впервые в срок в течение 15 рабочих дней - 116 гривен; проездного документа лица, которому предоставлена дополнительная защита - 156 гривен (срок до 15 рабочих дней).
Фото: загранпаспорт (Виталий Носач/РБК-Украина)
Как сообщалось ранее, в течение 2018 года граждане Украины оформили свыше 4,5 млн биометрических паспортов для выезда за границу.
Ранее в Министерстве внутренних дел Украины отметили, что в владельцев ID-карт не возникнет никаких проблем при голосовании на предстоящих выборах президента Украины.
Напомним, что в 2018 году Государственная миграционная служба запустила сервис онлайн-регистрации биометрических паспортов. Сейчас украинцы имеют возможность подать заявление на оформление биометрического паспотра в режиме онлайн. Вместе с тем, для того, чтобы сделать фото и отсканировать отпечатки пальцев необходимо будет прибыть в Миграционную службу.