Влетит в копеечку: сколько стоит оформить загранпаспорт

Оформить загранпарспорт в Украине не в срочном порядке - до 20 рабочих дней - обойдется гражданам в 557 гривен. Если же ускорить дело до 7 рабочих дней, то нужно будет заплатить 810 гривен. Время считается со дня оформления заявления-анкеты.

В пресс-службе Государственной миграционной службы Украины напомнили, что для получения загранпаспорта требуется:

подать в территориальный орган / подразделения ГТС Украины, или в центр предоставления административных услуг (ЦНАП), центра обслуживания "Паспортный сервис" ГП "Документ" необходимые документы (в случае проживания за границей подать документы в соответствующей дипломатической учреждения);

при оформлении заявления в территориальном органе / подразделении ДМС, или в центре предоставления административных услуг (ЦНАП), центре обслуживания "Паспортный сервис" ГП "Документ" необходимо пройти процедуру сканирования отпечатков указательных пальцев рук. Сканирование отпечатков пальцев рук детей осуществляется с 12 лет.

проверить правильность внесения персональных данных о себе к заявлению-анкете, обращая при этом особое внимание на правильность написания транслитерации своей фамилии и имени (при условии предоставления подтверждающих документов), и засвидетельствовать своей подписью в заявлении-анкете правильность таких данных;

обратиться в орган, где подавалось заявление-анкета и получить паспорт гражданина Украины для выезда за границу, предоставив при этом паспорт гражданина Украины.

Записаться в электронную очередь - по ссылке.

Иллюстративное фото (twitter.com/Kabmin_UA)

В случае с обычным паспортом гражданина Украины повторное оформление (вместо потерянного или украденного) и обмен (в форме карты) усановлены следующие тарифы и сроки: 87 гривен - не позднее чем через 20 рабочих дней, 174 гривны - 10 рабочих дней, передает "News UA".

Желающим оформить и обменять проездной документ беженца придется заплатить 156 гривен - срок изготовления займет 15 рабочих дней. Стоимость и сроки оформления удостоверения лица без гражданства для выезда за границу - аналогичные. За оформление и обмен удостоверения беженца (за исключением оформления впервые) нужно будет заплатить 116 гривен, а ждать - 15 рабочих дней.

Оформление и обмен вида на жительство обойдется в 253 гривен, а займет 15 рабочих дней со дня принятия документов, предусмотренных законодательством; оформление вида на жительство 156 гривен.

Чтобы оформить и обменять карточку мигранта нужно заплатить 137 гривен, а подождать 10 рабочих дней. Для оформления и обмена удостоверения личности, нуждающейся в дополнительной защите, кроме оформления впервые в срок в течение 15 рабочих дней - 116 гривен; проездного документа лица, которому предоставлена ​​дополнительная защита - 156 гривен (срок до 15 рабочих дней).

Фото: загранпаспорт (Виталий Носач/РБК-Украина)

Как сообщалось ранее, в течение 2018 года граждане Украины оформили свыше 4,5 млн биометрических паспортов для выезда за границу.

Ранее в Министерстве внутренних дел Украины отметили, что в владельцев ID-карт не возникнет никаких проблем при голосовании на предстоящих выборах президента Украины.

Напомним, что в 2018 году Государственная миграционная служба запустила сервис онлайн-регистрации биометрических паспортов. Сейчас украинцы имеют возможность подать заявление на оформление биометрического паспотра в режиме онлайн. Вместе с тем, для того, чтобы сделать фото и отсканировать отпечатки пальцев необходимо будет прибыть в Миграционную службу.