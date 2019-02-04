Не стригла волосы 28 лет: ошеломляющие фото одесской Рапунцель

Последний раз одесситка стригла волосы в 5 лет

Одесская красавица Алена Кравченко гордится роскошными прядями, благодаря которым ее в окружении давно прозвали Рапунцель. К слову, девушка успевает следить не только за своим внешним видом, но и воспитывать двух детей.



Девушке 33 года и последний раз свои волосы она стригла еще в детстве, когда ей было пять лет. После одесситка начала их отращивать и сейчас длина волос достигает 198 сантиметров.

Фото: Алена Кравченко (alenuwka__)

Сейчас косы, которые касаются пола, фактически сделали девушку знаменитостью в родном городе. По словам одесситки, все исключительно благодаря маме, которая призвала не стричься.

А чтобы волосы быстрее росли и не портились, Алена перестала пользоваться феном и утюжком для выпрямления, используя только натуральные масла и маски для поддержания здоровья волос.

Напомним, что в сети отыскали самую красивую девушку-кондуктора. У девушки есть множество увлечений, однако она убеждена, что именно работа кондуктором на данный момент приносит ей самые приятные эмоции.

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