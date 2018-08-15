В Одесской области строят памятник защитникам Украины (фото)

Фото: facebook.com/ЛюдмилаПрокопечко

Памятник будет сооружен в виде башни Донецкого аэропорта

В поселке Доброслав Лиманского района Одесской области решили установить памятник защитникам Украины. Об этом сообщила глава пгт Людмила Прокопечко на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com/ЛюдмилаПрокопечко

"Это Доброслав, друзья! Мы начинаем работы по монтажу памятника Защитникам Украины. Говорят, что незаконченную работу дуракам не показывают, но вы люди умные, и поэтому я преподаю эти фото. Но это будут единственные фото к открытию. Все остальное теперь вы сможете увидеть только 24 августа, а увидеть будет что. Еще напоминаю всем, что каждый день с 14 часов мы работаем в парке Славы, и нам очень нужна ваша помощь", - написала глава Доброслава.

Скриншот поста (facebook.com/ЛюдмилаПрокопечко)

Памятник будет сооружен в виде стилизованной диспетчерской башни Донецкого аэропорта, которая стала символом героизма укринских воинов-киборгов.

Фото: facebook.com/ЛюдмилаПрокопечко

Как сообщает "Думская", авторы проекта - скульптор Виталий Квак и мастер художественной ковки Освальдо Искерго Фрага.

Фото: facebook.com/ЛюдмилаПрокопечко

Ранее они украсили Доброслав арт-объектами "Девушка - весна" и "Десять заповедей".

Фото: facebook.com/ЛюдмилаПрокопечко

Добавим, что бои за Донецкий аэропорт продолжались 242 дня с - 26 мая 2014 по 21 января 2015 года. В ДАПе, по разным данным, погибло от 200 до 500 украинских солдат и до 800 боевиков.

Фото: facebook.com/ЛюдмилаПрокопечко

Ранее сообщалось, что в Черкассах был уничтожен памятный знак генералу Вооруженных сил Украины, погибшему на Донбассе в бою с сепаратистами. По факту произошедшего акта вандализма ведутся следственные действия.

Также в Харькове мужчина на тракторе снес постамент с украинским флагом.

Еще мы писали, что на острове Хортица неизвестные снесли памятник бойцам за независимость Украины.

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