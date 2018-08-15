В Одеській області будують пам'ятник захисникам України (фото)

Фото: facebook.com/ЛюдмилаПрокопечко

Пам'ятник буде споруджено у вигляді башти Донецького аеропорту

У селищі Доброслав Лиманського району Одеської області вирішили встановити пам'ятник захисникам України. Про це повідомила глава смт Людмила Прокопечко на своїй сторінці в Facebook.

Фото facebook.com/ЛюдмилаПрокопечко

"Це Доброслав, друзі! Ми починаємо роботи по монтажу пам'ятника Захисникам України. Кажуть, що незакінчену роботу дурням не показують, але ви люди розумні, і тому я викладаю ці фото. Але це будуть єдині фото до відкриття. Все інше тепер ви зможете побачити тільки 24 серпня, а побачити що буде. Ще нагадую всім, що кожен день з 14 години ми працюємо в парку Слави, і нам дуже потрібна ваша допомога", - написала глава Доброслава.

Скріншот поста (facebook.com/ЛюдмилаПрокопечко)

Пам'ятник буде споруджено у вигляді стилізованої диспетчерської башти Донецького аеропорту, яка стала символом героїзму українських вояків-кіборгів.

Фото: facebook.com/ЛюдмилаПрокопечко

Як повідомляє "Думська", автори проекту - скульптор Віталій Квак і майстер художньої ковки Освальдо Іскерго Фрага.

Фото: facebook.com/ЛюдмилаПрокопечко

Раніше вони прикрасили Доброслав арт-об'єктами "Дівчина - весна" і "Десять заповідей".

Фото: facebook.com/ЛюдмилаПрокопечко

Додамо, що бої за Донецький аеропорт тривали 242 дні з - 26 травня 2014 з 21 січня 2015 року. У ДАПе, за різними даними, загинуло від 200 до 500 українських солдатів і до 800 бойовиків.

Фото: facebook.com/ЛюдмилаПрокопечко

Раніше повідомлялося, що в Черкасах був знищено пам'ятний знак генералу Збройних сил України, загиблому на Донбасі в бою з сепаратистами. За фактом події акту вандалізму ведуться слідчі дії.

Також у Харкові чоловік на тракторі зніс постамент з українським прапором.

Ще ми писали, що на острові Хортиця невідомі знесли пам'ятник борцям за незалежність України.

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