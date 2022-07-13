Охлаждающая апельсиновая фанта по домашнему рецепту: вы больше не купите магазинную

В летнюю жару так и хочется выпить что-то прохладное и вкусное. Прекрасным вариантом будет апельсиновая "фанта" - но не магазинная с кучей красителей и консервантов, а полезная домашняя, которую можно сделать самостоятельно.

Ингредиенты:

4 апельсина

4-4,5 литров воды кипяченой холодной

Сахар по вкусу

Лимонная кислота по вкусу

В конце получится 4-4,5 литров напитка.

Способ приготовления:

Ошпарить кипятком апельсины, закинуть в морозилку. На следующий день вытащить и разморозить.

Порезать на дольки. Выбрать косточки. Перемолоть мясорубкой вместе со шкуркой.

Залить все 3 литрами кипяченой холодной воды. На газе довести до горячего, но не кипятить. Дать настояться час.



Процедить через дуршлаг с мелкими дырками или сито. Добавить еще 1-1, 5 литра воды, сахар и лимонную кислоту по вашему вкусу (начинайте с буквально половины чайной ложечки, потому что можно переборщить). Лимонную кислоту можно заменить лимонным соком.



Все хорошо "наколотить", налить в пластиковые бутылки или любую другую емкость и дать постоять еще час. Затем поставить в холодильник. Пить охлажденным.



Если хотите, чтобы вкус был более насыщенным, то либо добавьте меньше воды, либо больше апельсинов.