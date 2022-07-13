Охолоджуюча апельсинова фанта за домашнім рецептом: ви більше не купите магазинну

У літню спеку так і хочеться випити щось прохолодне та смачненьке. Прекрасним варіантом буде апельсинова "фанта" - але не магазинна з купою барвників і консервантів, а корисна домашня, яку можна зробити самостійно.

Інгредієнти:

4 апельсини

4-4,5 літрів води кип'яченої холодної

Цукор до смаку

Лимонна кислота до смаку



В кінці вийде 4-4,5 літрів напою.

Спосіб приготування:

Ошпарити кип'ятком апельсини, закинути в морозилку. На наступний день витягнути та розморозити.

Порізати на дольки. Вибрати кісточки. Перемолоти м'ясорубкою разом зі шкіркою.

Залити все 3 літрами кип'яченої холодної води. На газі довести до гарячого, але не кип'ятити. Дати настоятися годину.



Процідити через друшляк з дрібними дирками або сито. Додати ще 1-1,5 літри води, цукор та лимонну кислоту за вашим смаком (починайте з буквально половини чайної ложечки, бо можна переборщити). Лимонну кислоту можна замінити лимонним соком.



Все гарно розколотити, налити у пласмасові пляшки чи будь-яку іншу ємність і дати постояти ще годину. Потім поставити у холодильник. Пити охолодженим.



Якщо хочете, щоб смак був більш насиченим, то або дайте менше води, або більше апельсинів.