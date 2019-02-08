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Отряд полиции и батальон "Полтава": как первая община в области переходила в ПЦУ

STYLERЖизнь    08.02.2019 - 18:43
Отряд полиции и батальон "Полтава": как первая община в области переходила в ПЦУ
Коллаж РБК-Украина

К голосованию не допустили священника и церковную общину

В Украине время от времени вспыхивают скандалы, связанные с переходом из бывшей УПЦ МП в Православную церковь Украины. Так, в селе Устивица Великобагачанского района Полтавской области община объявила о своем переходе, что спровоцировало митинги, сообщает Валентина Вождаенко, директор департамента культуры и туризма Полтавской облгосадминистрации.

Сообщается, что решение поддержали 176 голосовавших из 183. Все бы ничего, но к голосованию не допустили церковную общину и священника. Дело в том, что в Устивице есть старая и новая церковь, которую еще не сдали в эксплуатацию, а она была оформлена на УПЦ МП. Теперь Московский патриархат собирается идти в суд.

Священник, отец Иоанн, который попросил вывести его из штата, забрал ключи от церкви, начал собирать подписи и теперь претендует на новый храм, а благотворители, вложившие средства в строительство церкви выступили против такого решения. Об этом сообщили  в епархии бывшей УПЦ МП.

В пятницу, 8 февраля в Устивице состоялся митинг - собралось около 60 житеелй села. Митингующих волнует вопрос определения настоятеля местной церкви. Охрану правопорядка на месте обеспечивали 6 полицейских и сотрудники батальона "Полтава".

Напомним, недавно первая община в Харьковской области объявила о переходе в Православную церковь Украины.

А во Львовской области появился первый район, полностью "очищенный" от Московского патриархата.

К слову, под юрисдикцию ПЦУ, которая сейчас насчитывает около 204 церковных приходов, перешли 12 киевских священников РПЦ в Украине.

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