В ожидании дебатов: пенсионеры потерялись возле Олимпийского

Дебаты Порошенко и Зеленского начнутся сегодня, 19 апреля, на стадионе "Олимпийский". Из-за этого на подходе к стадиону собралось большое скопление людей. Часть зрителей привезли группами, и пенсионеры не могли найти свой автобус. Об этом сообщают "Вести".

Люди, которых привезли на автобусах, раздавали листовки против кандидата в президенты Владимира Зеленского. Координаторы этих людей не очень хорошо справлялись со своей работой, потому что пенсионеры потеряли свой автобус и не знали, куда им идти.

"Вон автобусы стоят, это наши?" - спрашивали пожилые люди и ждали команду идти на стадион.

Дебаты 2019 (фото: РБК-Украина)

Напомним, что дебаты на Олимпийском начнутся в 18:50 с переклички с корреспондентами в секторах, а сама трансляция события будет запущена в 19:00, ее продолжительность составит чуть более часа.

Официальные же дебаты в студии "Суспильного" начнутся в 21:00. Теледебаты будет модерировать телеведущая " Суспильного " и "Эспрессо" Мирослава Барчук.

В студии "Суспильного" будет выступать действующий президент Укрианы Петр Порошенко, так как другой кандидат Владимир Зеленский отказался от дебатов в студии телеканала.

Стоит отметить, что дебаты Порошенко и Зеленского на стадионе будут модерировать председатель правления "Громадського радіо", ведущий Андрей Куликов и телеведущая ICTV Елена Фроляк.

Ранее сообщалось о том, что из-за дебатов на вход и выход закрыты три станции киевского метро: "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого". Станции будут работать только на пересадку пассажиров.