Партия Медведчука поздравила РФ с днем России: попросили диалога и компромисса

Партия ОПЗЖ, главой политсовета которой является Виктор Медведчук, поздравила Россию с национальным праздником - Днем России, что отмечается 12 июня.

Соответствующее заявление появилось на официальном сайте партии. Помимо торжественных слов они поместили логотип партии - голубь-оригами и подсолнух на триколор Российской Федерации.

В поздравительных словах "от имени всех украинцев" упомянули про "родственные связи", "усталость украинцев от русофобской истерии", а также про необходимость "диалога и компромисса".

"Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" от имени всех украинцев, выступающих за восстановление сотрудничества и нормализацию отношений с Российской Федерацией, поздравляет россиян с праздником - Днем России!" - сказано в поздравительной речи.

А украинских политиков, не поддерживающих курс партии "на воссоединение" назвали "национально озабоченными", а украинцев причислили - к "ура-патриотическому меньшинству".

По мнению партии ОПЗЖ, "наши народы сплотили на века" общие духовные и культурные ценности, наследие, победа в Великой отечественной войне...

"Именно поэтому все попытки власти и национально озабоченных политиков, ура-патриотического меньшинства вбить клин между украинцами и россиянами, разорвать отношения между нашими странами потерпели фиаско", - такой посыл от имени всех украинцев отправила в РФ партия ОПЗЖ.

Напоследок, в поздравлении, обозначили, что Украина бесконечно нуждается в диалоге с РФ, смене курса и налаживании партнерства.

Напомним, что в нынешнем созыве Верховной Рады партию представляют 43 народных депутата.

К слову, день России ранее считался днем независимости РФ, но позже праздник решили переименовать.

Как мы писали ранее, Виктор Медведчук оказался совладельцем 1+1. Кроме того, у политика и бизнесмена нашли общий бизнес с Коломойским в энергетике.