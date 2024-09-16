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Переможці "Еммі-2024": які серіали та зірки здобули нагороду

Понеділок 16 вересня 2024 09:51
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Переможці "Еммі-2024": які серіали та зірки здобули нагороду Названо переможців "Еммі-2024" (Фото: instagram.com/televisionacad)
Автор: Любов Блажко

У ніч з 15 на 16 вересня у Лос-Анджелесі пройшла церемонія нагородження переможців кінопремії "Еммі-2024", яких оголосила Американська академія.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на офіційний сайт престижної нагороди розповідає про це детальніше.

Що відомо

Так, найкращим драматичним серіалом став "Сьогун", в якому розповідається про британського моряка у Японії. Цій роботі вдалося здобути 18 статуеток та встановити рекорд за кількістю перемог в одному сезоні.

"Сьогун" - перша кінострічка, яка була номінована 25 разів.

За ним опинився ще один серіал, який став вірусним, - "Ведмідь". Він побив свій власний рекорд в 11 перемог.

Повний список переможців церемонії "Еммі-2024":

  • Найкращий драматичний серіал - "Сьогун";
  • Найкращий комедійний серіал - "Хитрощі";
  • Найкраща акторка у драматичному серіалі - Анна Саваї, "Сьогун";
  • Найкращий актор у драматичному серіалі - Хіроюкі Санада, "Сьогун";
  • Найкраща акторка у комедійному серіалі - Джин Смарт, "Хитрощі";

  • Найкращий актор у комедійному серіалі - Джеремі Аллен Вайт, "Ведмідь";
  • Найкращий актор другого плану в драматичному серіалі - Біллі Крудап, "Ранкове шоу";
  • Найкраща акторка другого плану в драматичному серіалі - Елізабет Дебікі, "Корона";

  • Найкращий актор другого плану в комедійному серіалі - Ебон Мосс-Бакрак, "Ведмідь";
  • Найкраща актриса другого плану в комедійному серіалі - Ліза Колон-Зайас, "Ведмідь";
  • Найкращий мінісеріал - "Оленя";
  • Найкраща акторка у мінісеріалі - Джоді Фостер, "Справжній детектив: Нічна країна";
  • Найкращий актор у мінісеріалі - Річард Гедд, "Оленя".

До слова, кінопремія "Еммі" була створена Американською академією телебачення у 1949 році й проведена вперше у Лос-Анджелесі того ж року. Статуетка присуджується в різних категоріях, включаючи ті, які перераховані вище.

Нагороду у формі фігури з антеною отримують її тріумфатори, і вона символізує радіо та телебачення. Зазвичай актори, режисери, сценаристи та інші культурні діячі, які здобувають статуетку, потім здобувають ще більшу популярність та успіх в кар'єрі.

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