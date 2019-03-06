Почему Кейт Миддлтон не имеет титула принцессы

Журналист рассказала о титулах в королевской семье

Кейт Миддлтон и Меган Маркл не имеют титулов принцесс потому что так решила королева Елизавета II. Об этом сообщает The Sun, ссылаясь на королевского эксперта.

Виктория Арбитер объяснила, что, хотя ранее считалось, что причиной отсутствия титулов у Миддлтон и Маркл была Камилла, герцогиня Корнуолла, но на самом деле это не так.

Ранее эксперт рассказала, что, хотя Камилла по закону является принцессой Уэльской, королевская власть решила не брать этот титул после того, как она вышла замуж за принца Чарльза в 2005 году.

Это связанно с тем, что титул принцессы обычно ассоциировался с принцессой Дианой. Это решение было принято в знак уважения к принцу Уильяму и покойной матери принца Гарри.

Вместо принцессы Камилла упоминается под титулом - Герцогиня Корнуолла.

Теперь Арбитер заявила, что на самом деле вопрос с титулами связан с самой королевой, а не Камиллой, и об этом также говорит тот факт, что она подарила титулы герцогов принцу Гарри и принцу Уильяму.

«Если бы королева не присваивала герцогства в день свадьбы Уильяму и Гарри, их жены были бы известны как принцесса-супруга Уильяма Уэльского и принцесса-супруга Гарри Уэльского, так же, как баронесса Мария Кристина фон Рейбниц стала принцессой-супругой Майкла Кентского после ее брака в 1978 году с принцем Майклом", - заявила Арбитер.

По словам эксперта, любые изменения осуществляются исключительно по усмотрению королевы, а не Камиллы. Елизавета II - единственный человек, который способный внести изменения или присвоить звания.

Однажды Кэтрин станет принцессой Уэльской, а затем королевой-консортом, а Меган займет свое место в истории в качестве первой в истории герцогини Сассексской.

Напомним, что Меган Маркл может родить раньше срока. Она попала в больницу из-за преждевременных схваток.

Ранее сообщалось, что Ребенок Меган Маркл не будет принцем или принцессой.