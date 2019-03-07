Подарки на 8 марта: что чаще всего дарят украинские мужчины

Стало известно о том, какие подарки мужчины готовят своим женщинам

Завтра, в пятницу, украинцы будут отмечать Международный женский день. Styler попробовал разобраться, какие подарки мужчины будут дарить своим женщинам и во сколько они обойдутся.

С каждым годом мужчины на 8 марта меньше дарят сковородки, и стараются удивлять женщин товарами для красоты, а также спортивными гаджетами.

За год количество запросов на фитнес-браслеты и плойки выросло на 10-20%, а на косметику - на 400%. При этом перед праздником заказы на косметику увеличились в два раза.

Украинцы покупают наборы со скрабами, мылом, бомбочками для ванны с цветами по цене от 150 грн.

Сейчас очень популярны медведи из роз, их стоимость составляет около 500-600 грн. Кроме того, также пользуются популярностью наборы сладостей - 300-400 грн, маски для сна - 60-80 грн и сувенирные подушки с надписями - 200-300 грн.

Стоит отметить, что мужчины тратят на женский день примерно в два раза больше (570 грн), чем сами женщины (324 грн).

Перед 8 марта больше половины заказов - это украшения ручной работы. Мужчины часто заказывают броши, которые расшитые камнями и бисером (450 грн). Кроме того, пользуются популярностью также украшения из ценных пород дерева. К примеру, кольцо стоит около 300 грн, а серьги - 250-1800 грн.

Украинские мужчины также тратят деньги на онлайн доставку подарков и цветов. В среднем на это уходит около 100-150 грн. При этом к женскому дню обычно заказывают доставку лилий, крокусов и тюльпанов.

Напомним, что в Киеве полуголые "качки" устроили женщинам шоу прямо на улице.

Ранее сообщалось о том, что знаменитая писательница Оксана Забужко эмоционально высказалась о 8 марта.