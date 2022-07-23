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Поддержали Украину: в Германии "Московское" мороженое переименовали на "Киевское" (фото)

В Германии переименовали "Моськовское" мороженое (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Германии крупная сеть супермаркетов Edeka временно переименовала мороженое-сэндвич Moscauer Art ("Московское"), что продается под собственной торговой маркой, на Kiewer Art ("Киевское").

Об этом сообщает Rheinische Post.

В частности, таким образом сеть решила продемонстрировать поддержку Украины в развязанной Россией войне.

Отмечается, что название Kiewer Art-временное. Однако, и к Moscauer Art в Edeka возвращаться не планируют. В долгосрочной перспективе мороженое будет называться только "Ice Snack Sandwich" (мороженое-сэндвич).

"Мы очень обеспокоены тем, что происходит в Украине. Для нас важно продолжать выражать нашу солидарность, и мы верим, что такие маленькие жесты также могут это подтвердить", - сообщают в компании.

Однако, самый состав мороженого не изменится.

В комментариях пользователи соглашаются с решением компании.

Немецкая сеть супермаркетов переименовала "Московское" мороженое (facebook.com/carina.blohm)

Ранее мы сообщали, что украинцам продают ванильное мороженое с ядом.

Также мы писали, что в Харькове обнаружили мороженое с опасным ядом.

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