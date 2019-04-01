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Погода в Украине: синоптик напугала неожиданным прогнозом

STYLERЖизнь    01.04.2019 - 11:47
Погода в Украине: синоптик напугала неожиданным прогнозом
Погода в Украине 2 апреля принесет похолодание (фото: pixabay.com)

Погода в Украине во второй день апреля будет не слишком весенней

Погода в Украине во вторник, 2 апреля, принесет похолодание, ночные морозы, местами осадки в виде снега и даже снега с дождем. Об этом сообщает Наталка Диденко в Facebook.

По словам синоптика уже ближайшей ночью стоит ожидать похолодание в границах +3... -3 градуса мороза, которое украинцам организует антициклон по имени Jana.

Днем будет тоже не слишком приятно, синоптик прогнозирует +7... +11 градусов, а на Юге и Западе местами +10... +12 градусов.

Погода в Украине: синоптик напугала неожиданным прогнозом

Погода в Украине 2 апреля принесет похолодание (фото: facebook.com/tala.didenko)

Однако антициклон накроет не всю территорию Украины, - пишет Диденко, - на Востоке возможен небольшой дождь, а местами даже дождь с мокрым снегом.

Также Диденко предупредила о сильном порывистом северо-западном ветре, который будет дуть на Юге, Востоке и в центральных областях.

В Киеве во вторник, 2 апреля, будет солнечно, однако воздух будет резким и прохладным. Ветер порывистый. Ночью до -1 мороза, а днем +8... +9 градусов.

Погода в Украине: синоптик напугала неожиданным прогнозом

Погода в Украине 2 апреля принесет похолодание (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Ранее мы писали о том, что погода в Украине в первые дни апреля напугает жителей страны резкими перепадами температуры.

Напомним, климатологи предупредили украинцев, что из-за глобального потепления лето для украинцев может стать короче на один месяц. Август в 2019 году грозит стать холодным и дождливым.

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