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Погода в Україні: синоптик налякала неочікуваним прогнозом

STYLERЖиття    01.04.2019 - 11:47
Погода в Україні: синоптик налякала неочікуваним прогнозом
Погода в Україні 2 квітня принесе похолодання (фото: pixabay.com)

Погода в Україні в другий день квітня буде не надто весняною

Погода в Україні у вівторок, 2 квітня, принесе похолодання, нічні морози, подекуди опади у вигляді снігу і навіть снігу з дощем. Про це повідомляє Наталка Діденко у Facebook.

За словами синоптика вже найближчої ночі варто очікувати похолодання в межах +3... -3 градуси морозу, яке українцям організує антициклон на ім'я Jana. 

Вдень буде теж не надто приємно, синоптик прогнозує +7... +11 градусів, а на Півдні та Заході місцями +10... +12 градусів.

Погода в Україні: синоптик налякала неочікуваним прогнозом

Погода в Україні 2 квітня принесе похолодання (фото: facebook.com/tala.didenko)

Проте антициклон накриє не всю територію України, - пише Діденко, - на Сході можливий невеликий дощ, а подекуди навіть дощ з мокрим снігом.

Також Діденко попередила про сильний поривчастий північно-західний вітер, який дмутиме на Півдні, Сході та в центральних областях.

В Києві у вівторок, 2 квітня, буде сонячно, проте повітря буде різким і прохолодним. Вітер поривчастий. Вночі до -1 морозу, а вдень +8... +9 градусів.

Погода в Україні: синоптик налякала неочікуваним прогнозом

Погода в Україні 2 квітня принесе похолодання (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Раніше ми писали про те, що погода в Україні в перші дні квітня налякає жителів країни різкими перепадами температури.

Нагадаємо, кліматологи попередили українців, що через глобальне потепління літо для українців може стати коротшим на один місяць. Серпень в 2019 році загрожує стати холодним і дощовим.

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