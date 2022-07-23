Получается фантастически: Клопотенко представил рецепт американского шоколадного печенья

Шоколадное печенье с миндалем получается необычайно вкусным. Внутри оно мягкое, а его нежность покорит и детей и взрослых.

Для приготовления возьмите:

2 яйца

150 г сахара

1 ч. л. ванильного сахара

½ ч. л. разрыхлителя

200 г муки

3 ст. л. темного какао

30-50 г миндаля

1 щепотка соли

100 г сливочного масла

Пошаговый рецепт приготовления

Разогрейте духовку до 190 градусов. Соедините в миске 100 г размягченного сливочного масла, 150 г сахара, щепотку соли, ½ ч. л. разрыхлителя и 1 ч. л. ванильного сахара. Разотрите массу венчиком, пока масло полностью не смешается с сахаром.

Добавьте в миску 2 яйца и взбейте венчиком до получения однородного состояния. По консистенции масса должна напоминать жидкий однородный крем.

В другой миске смешайте 200 г муки и 3 ст. л. какао-порошка. Удобнее всего это делать сухим венчиком. В принципе вы можете ввести муку и какао в яичную смесь по отдельности, но если смешать их заранее, вам не придется потом долго вымешивать тесто до однородного состояния.

Добавьте смесь муки и какао в миску с яичной смесью, периодически помешивая ее. Размешайте до получения однородной консистенции.

Миндальный орех измельчите при помощи ножа. По вашему желанию, вы можете сделать более крупную или мелкую миндальную крошку.

Добавьте измельченный миндаль в миску с тестом и хорошо перемешайте, чтобы орехи равномерно распределились в нем. Если тесто покажется вам немного жидким, не добавляйте больше муки, а просто поставьте его в холодильник на 30 минут. Так вам будет легче лепить печенье и оно получится очень нежным.

Сформируйте из теста печенье круглой формы. Размер печенья может быть любым. Единственное, о чем вам следует помнить, что небольшое печенье испечется быстрее, чем крупное. Поэтому время приготовления может измениться. Выложите печенье на противень, застеленный пергаментом, и отправьте в духовку на 10-15 минут.

Приятного аппетита!

Шоколадное печенье от Клопотенко (фото: klopotenko.com)