"Пою и Пью": молодая украинская певица выпустила эпатажный клип

Певица Alina Tim, которую давно уже негласно окрестили "украинской Бузовой”, выпустила новый клип с красноречивым названием "Пою и Пью". Эту композицию написал участник "Голоса страны" Дима Либра.

"Часть этого текста была написана уже несколько лет как, но я не стал его дописывать - смысл? Кто из артистов купит такой текст - со словами “дура”, “пою и пью”, казалось мне? А потом мне позвонила продюсерка Алины и я понял: да это же то, что им надо! Потому что Алина - молодец в этом плане, смелая и тот еще провокатор! Я доработал текст, написал музыку, артистка была в восторге", - рассказал Дима.

Видео снимали в последние дни перед карантином. Съемочная группа утверждает, что им “удалось запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда”.

"Мы оплатили локацию, аренду техники, забили даты репетиций и тут началась вся эта эпопея с коронавирусом... Но успели до того, как массовые сборы запретили. Так что все в рамках закона и нашу команду нельзя причислять к наглым нарушителям карантина!" - вспоминает Алина.

По словам артистки, самым сложным в клипе для нее стала хореография.

"Как оказалось, танцую я еще хуже, чем пою. Еще зимой на дне рождения моей продюсерки Антон Клищевник сказал мне: "А что, если в новом клипе ты будешь танцевать?”. Мы еще не знали, ни что это будет за клип, ни на какую песню, ни уж тем более с каким сюжетом, но я сразу согласилась. На деле оказалось все гораздо сложнее. Но я очень старалась, репетировала каждый день по четыре-пять часов. Чтобы лишний раз не рисковать здоровьем, мы не стали снимать для репетиций танцевальный класс, и я репетировала прямо дома возле зеркала по тем видео, что прислал мне хореограф. Честно говоря, ожидала, что рано или поздно придут разгневанные соседи снизу, но обошлось", - рассказала певица.

ALINA TIM — ПОЮ И ПЬЮ

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