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Пожар на Софийской площади: в МВД рассказали подробности инцидента

STYLERЖизнь    15.12.2018 - 15:49
Пожар на Софийской площади: в МВД рассказали подробности инцидента
Фото: (facebook.com/mvs.gov.ua)

В ГСЧС рассказали, что пожара не было

15 декабря в Софии Киевской проводится Объединительный собор Украинской православной церкви. В связи с наличием террористических угроз СМИ начали распространять информацию о пожаре на Софийской площади в Киеве. О том, что на самом деле произошло на Владимирском проезде рассказали в ГСЧС Украины в Facebook.

Сообщается, что в одном из павильонов во время приготовления пищи вспыхнула масло на сковороде, но пожара не было. Сотрудники торговой точки самостоятельно бросили сковороду на снег, тем самым предупредили возможно возгорание.

"Информация о пожаре на Софийской площади в Киеве не соответствует действительности. Официально сообщаем, что сегодня, около 13 часов на Владимирском проезде, где расположены торговые ряды по продаже еды, в одном из павильонов во время приготовления пищи вспыхнула масло на сковороде. Продавцы самостоятельно бросили сковороду на снег, тем самым предупредили возможно возгорание", — написали в ГСЧС.

Пожар на Софийской площади: в МВД рассказали подробности инцидента

Скриншот поста аккаунта facebook.com/MNS.GOV.UA

Пожар на Софийской площади: в МВД рассказали подробности инцидента

Фото: (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Ранее сообщалось, что в МВС рассказали о пресечении провокаций вокруг Объединительного собора.

Также сообщалось, что на Собор прибыли не менее двух иерархов УПЦ Московского патриархата.

Вижео: РБК-Украина

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Новости Украины пожарГСЧССофийская площадьОбъединительный собор
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