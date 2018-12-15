Пожежа на Софійській площі: з'явилися цікаві подробиці

Фото: (facebook.com/mvs.gov.ua)

У ДСНС розповіли, що пожежі не було

15 грудня у Софії Київській проводиться Об'єднавчий собор Української православної церкви. У зв'язку з наявністю терористичних загроз ЗМІ почали поширювати інформацію про пожежу на Софійській площі в Києві. Про те, що насправді сталося на Володимирському проїзді розповіли у ДСНС України в Facebook.

Повідомляється, що в одному з павільйонів під час приготування їжі спалахнуло масло на сковороді, але пожежі не було. Працівники торговельної точки самостійно кинули сковороду на сніг, тим самим попередили можливе займання.

"Інформація про пожежу на Софійській площі у Києві не відповідає дійсності. Офіційно повідомляємо, що сьогодні, близько 13 години на Володимирському проїзді, де розташовані торговельні ряди з продажу їжі, в одному з павільйонів під час приготування їжі спалахнула масло на сковороді. Продавці самостійно кинули сковороду на сніг, тим самим попередили можливе займання", — написали у ДСНС.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото: (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Раніше повідомлялося, що в МВС розповіли про припинення провокацій навколо Об'єднавчого собору.

Також повідомлялося, що на Собор прибули не менше двох ієрархів УПЦ Московського патріархату.

Відео: РБК-Україна