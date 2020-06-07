Праздник 7 июня: что сегодня запрещено делать, главные приметы

7 июня - какой сегодня праздник (коллаж: РБК-Украина)

7 июня празднуется не только Троица, но отмечается день памяти Иоанна Предтечи

Какой сегодня праздник. 7 июня 2020 года празднуется Троица. Но это не единственный православный праздник, выпадающий на эту дату. Традиционно в этот день почитается память Иоанна Предтечи или Иоанна Крестителя. Иоанн считается ближайшим предшественником Иисуса Христа, предсказавшим пришествие Мессии. Также он предсказал его смерть во имя веры. Позднее Иоанн сам крестил Иисуса в водах Иордана. Ученые утверждают, что Иоанн является исторической фигурой.

Иоанн при жизни обличал грешников и проповедовал христианскую веру. По мнению богословов, еврейский народ около 30 года н. э. почитал Иоанна гораздо выше Христа. Иоанн всю свою жизнь проводил в пустыне, был сыном священника, носил необычайную одежду, призывал всех ко крещению и, более того, родился от неплодной матери. Иисус же произошел от незнатной девушки (рождение от Девы, предсказанное пророками, не было еще всем известно), воспитывался в обычном доме и носил обычную одежду.

Что нельзя сегодня делать

Категорически нельзя убирать в доме, мыть полы, гладить белье, шить, вязать, стирать. Нельзя работать в саду и в огороде. Нельзя стричься, красить волосы, делать маникюр, мыть голову, устраивать банный день. Однако эти запреты не касаются маленьких детей, больных и стариков – при необходимости их можно помыть.

Что можно делать в этот день

Накануне праздника в дом приносят зеленые ветки деревьев, букеты из полевых цветов. Дома украшают ветками клена, мяты, папоротника. Также используют листья лопуха, чабрец, васильки.

Народные приметы на 7 июня

Обильная роса утром – примета того, что будет солнечный и теплый день. Если росы 7 июня нет, то после обеда, скорее всего, дождь будет.

Много цветов 7 июня на рябине – будет хороший урожай овса.

Рябина зацвела поздно – осень не будет долгой.

Роса выпала 7 июня – будет хороший урожай льна и конопли.

Напомним, ранее мы писали о том, что стали известны все выходные дни в Украине в июне 2020 года.

А также рассказывали о том, в какие дни в июне категорически нельзя заниматься работой в саду и огороде.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Styler