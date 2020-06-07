Свято 7 червня: що сьогодні заборонено робити, головні прикмети

7 червня - яке сьогодні свято (колаж: РБК-Україна)

7 червня святкується не тільки Трійця, але відзначається день пам'яті Іоанна Предтечі

Яке сьогодні свято. 7 червня 2020 року святкується Трійця. Але це не єдине православне свято, що припадає на цю дату. Традиційно у цей день вшановується пам'ять Іоанна Предтечі або Іоанна Хрестителя. Іоанн вважається найближчим попередником Ісуса Христа, який передбачив пришестя Месії. Також він передбачив його смерть в ім'я віри. Пізніше сам Іоан хрестив Ісуса у водах Йордану. Вчені стверджують, що Іоан є історичною фігурою.

Іоанн за життя викривав грішників і проповідував християнську віру. На думку богословів, єврейський народ близько 30 року н. е. почитав Іоанна набагато вище Христа. Іоанн усе своє життя проводив у пустелі, був сином священника, мав надзвичайний одяг, закликав усіх до хрещення і, більш того, народився від неплідної матері. Ісус же стався від незнатної дівчини (народження від Діви, передбачене пророками, не було ще всім відомо), виховувався у звичайному будинку і носив звичайний одяг.

Що не можна сьогодні робити

Категорично не можна прибирати в хаті, мити підлогу, прасувати білизну, шити, в'язати, прати. Не можна працювати в саду і на городі. Не можна стригтися, фарбувати волосся, робити манікюр, мити голову, влаштовувати банний день. Однак ці заборони не стосуються маленьких дітей, хворих і людей похилого віку – при необхідності їх можна помити.

Що можна робити в цей день

Напередодні свята в дім приносять зелені гілки дерев, букети з польових квітів. Будинки прикрашають гілками клена, м'яти, папороті. Також використовують листя лопуха, чебрець, васильки.

Народні прикмети 7 червня

Рясна роса вранці – ознака того, що буде сонячний і теплий день. Якщо роси 7 червня немає, то після обіду, швидше за все, буде дощ.

Багато квітів сьогодні на горобині – буде добрий урожай вівса.

Зацвіла горобина пізно – осінь не буде довгою.

Роса випала 7 червня – буде хороший врожай льону і конопель.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що стали відомі всі вихідні дні в Україні у червні 2020 року.

А також розповідали про те, у які дні в червні категорично не можна займатися працею в саду і городі.

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Автор: Styler