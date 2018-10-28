"Пришлось вызывать полицию": как нардеп ходил на Дискотеку 80-х

Фото: facebook.com/sitekremenchug

Туда пришли с запрещенной символикой

Народный депутат Владимир Арьев вызвал полицию во время посещения концерта "Дискотека 80-х" из-за запрещенной в Украине символики. Об этом он сообщил на своей странинце в Facebook.

"Пошел с женой Наталья Фицич во Дворец Спорта на "Дискотеку 80-х". Пришлось вывести из зала и вызвать полицию из-за провокаторов, которые пришли с запрещенной коммунистической символикой. Вели себя как типичные советские люди. Что еще должно произойти, чтобы такие, наконец, поняли, сколько смертей коммунистическая идеология принесла Украине?", - сказал он.

Видео: скандал на "Дискотеке 80-х" (facebook.com/volodymyr.ariev)

Позже мужчина уточнил, что виновники также пытались "наехать" на правоохранителей.

"UPD: приехала полиция - красное сняли. Оформляют. Пытались наехать на полицейских. UPD2: заявление в полицию написал. Больше их не видел. Пол-концерта испорчено, но мы не жалеем", - подчеркнул он.

Напомним, в городе Конотоп Сумской области во время торжественных мероприятий ко Дню защитников Украины организаторами был использован видеоряд музыкального клипа с символикой террористической организации "ДНР".

Как собщалось ранее, производитель кукурузных палочек из Тернопольской области кладет в упаковки со своей продукцией игрушки с российской символикой.