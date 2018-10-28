"Довелося викликати поліцію": як нардеп ходив на Дискотеку 80-х

Фото: facebook.com/sitekremenchug

Туди прийшли із забороненою символікою

Народний депутат Володимир Ар'єв викликав поліцію під час відвідування концерту "Дискотека 80-х" через заборонену в Україні символіку. Про це він повідомив на своїй странинце Facebook.

"Пішов з дружиною Наталка Фіцич під Палац Спорту на "Дискотеку 80-х". Довелося вивести із зали і викликати поліцію через провокаторів, які прийшли із забороненою комуністичною символікою. Вели себе як типові радянські люди. Що ще має статися, щоб такі, нарешті, зрозуміли, скільки смертей комуністична ідеологія принесла Україні?", - сказав він.

Відео: скандал на "Дискотеку 80-х" (facebook.com/volodymyr.ariev)

Пізніше чоловік уточнив, що винуватці також намагалися "наїхати" на правоохоронців.

"UPD: приїхала поліція - червоне зняли. Оформляють. Намагалися наїхати на поліцейських. UPD2: написав заяву в поліцію. Більше їх не бачив. Підлога-концерту зіпсовано, але ми не шкодуємо", - підкреслив він.

Нагадаємо, у місті Конотоп Сумської області під час урочистих заходів до Дня захисників України організаторами був використаний відеоряд музичного кліпу з символікою терористичної організації "ДНР".

Як повідомлялося раніше, виробник кукурудзяних паличок з Тернопільської області кладе в упаковки зі своєю продукцією іграшки з російською символікою.